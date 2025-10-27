ตร.เร่งล่าตัวโจรทุบกระจกรถโค้ชปิงปองทีมชาติ ฉกกระเป๋าหรู-กล้องถ่ายรูป มูลค่ากว่า 1 แสน
เมื่อเวลา 09.21 น. วันที่ 27 ตุลาคม พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย พ.ต.ท.ไพจิตร คำยอด รองผกก.สส.สน.โชคชัย สายตรวจและชุดสืบสวนสน.โชคชัย ตรวจสอบเหตุทุบกระจกรถยนต์ ทรัพย์สินสูญหาย กระเป๋าสะพายข้างยี่ห้อหลุยส์ และ กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ sony A6000 มูลค่ากว่า 1 แสนบาท ภายในซอย โชคชัย 4 แยก 4/2 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบพบนายธนิต จินดาไตรรัตน์ โค้ชเทเบิลเทนนิส เยาวชนทีมชาติ
จาการสอบสวนทราบว่า ได้จอดรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าแจ๊ส สีเขียว ทะเบียน 1ขจ 3584 กทม จอดไว้ภายในซอยโชคชัย 4 แยก 4/2 ช่วงเวลาประมาณ 23.30 น. วันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา แล้วเข้าบ้านพักจนทราบว่า รถถูกทุบกระจก ซ้ายด้านหลัง เวลาประมาณ 08.00 น. วันนี้ ภายในซอย มีกล้องวงจรปิด อยากให้ตำรวจทำการตรวจสอบจับกุมผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งว่า พ.ต.อ.พรทวี ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนสน.โชคชัยเร่งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเพื่อไล่ติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมาย