ด่วน ตร.วิสามัญคนร้ายใต้ทางด่วนศรีรัช ตลิ่งชัน หลังยิงต่อสู้

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ตลิ่งชัน วิสามัญนายวิชัย (สงวนนามสกุล) หรือบอย บางกรวย ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีอื่นๆ อีกหลายคดี

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนทราบว่านายบอย ซึ่งมีหมายจับหลายคดีได้เข้ามาในพื้นที่ของสน. ตลิ่งชัน จึงได้ติดตามมาที่บ้านพัก ซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนใต้ทางด่วน ด่านฉิมพลี ตลิ่งชัน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจับกุมแต่นายบอย ได้ใช้อาวุธปืนยิงสวนออกที่ประตูมา 3 นัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจึงได้ยิงตอบโต้กลับไป จากนั้นเสียงปืนจึงสงบลงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในห้องพบร่างนายบอย ที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญนอนชีวิตในที่เกิดเหตุ

ต่อมา พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร.ฐานะศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น. ฐานะรองผอ.ศูนย์ปราบยาฯ บช.น. เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือ นายวิชัย (สงวนนามสกุล) พบมีหมายจับความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชานโดยไม่ได้รับอนุญาต หมายจับศาลจังหวัดหนองคาย

