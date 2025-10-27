จับโจรวัยดึก ตระเวนงัดห้องตามคอนโด กวาด 1.2 ล้าน เล่นพนัน เล่ายิบ ‘ช่องโหว่’ ตึกสูง

สืบ 9 ร่วมสืบท่าข้ามรวบชาย 66 ปี ตระเวนงัดห้องตามคอนโด รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9, พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9, พ.ต.อ.วิชยานนท์ เอกตาแสง ผกก.สน.ท่าข้าม, พ.ต.อ.ธิติพงศ์ สียา ผกก.สส.บก.น.9 สั่งการให้ พ.ต.ท.ธนกร จันรอด รอง ผกก.สส.สน.ท่าข้าม, พ.ต.ท.ประทีป กาวิน รอง ผกก.สส.บก.น.9, พ.ต.ท.ธนโชติ นุ้ยเล็ก สว.สส.บก.น.9, พ.ต.ท.ไกรฤกษ์ สิทธิโชติ สว.สส.สน.ท่าข้าม พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน
จับกุมตัว นายสุรัตน์ อายุ 66 ปี โดยจับกุมได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในซอยศรีด่าน 7 ต.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 969/2568 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้า โดยมอมหน้าหรือทำด้วยประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหน้าหรือจำหน้าได้ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด เพื่อการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม” พร้อมของกลาง รถยนต์ MG สีขาว หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในวันก่อเหตุ และตรวจยึดพระที่คืนมาได้ 18 รายการ
พฤติการณ์วันก่อเหตุมีทรัพย์สินที่ลักเอามาจากห้องพักชั้น 7 คอนโดมิเนียม ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ได้แหวนทองคำไป 1 สลึง และวันที่ 22 ก.ย.มาก่อเหตุซ้ำอีกครั้ง ได้พระเลี่ยมทอง 29 องค์ สร้อยข้อมือ 4 เส้น น้ำหนัก 3 บาท รวมทรัพย์สินที่ถูกลักไปมูลค่า 1,200,000 บาท
หลังจากรับแจ้ง ตำรวจสืบ 9 ร่วมกับ สน.ท่าข้าม ไล่ล่าจนสามารถจับกุมนายสุรัตน์ได้ จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ช่วงก่อเหตุจะตระเวนโดยอาศัยช่องโหว่ ประตูหนีไฟที่ไม่ล็อก ใช้แผ่นพลาสติกสอดเปิดประตู ก่อนเข้าไปลักทรัพย์ และนำของกลางไปขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายและเล่นการพนัน
หลังสืบสวนพบเบาะแสและเฝ้าติดตาม ตำรวจได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาคาห้องพัก จ.สมุทรปราการ พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมาก เช่น พระเครื่อง 48 องค์ เครื่องประดับ และเงินสดกว่า 100,000 บาท ผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุในคอนโดเดิม 2 ครั้ง และลงมือเพียงลำพัง
จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยต้องคดีเมื่อปี 2559 และปี 2563 ในคดีอนาจารเด็ก เมื่อพ้นโทษออกมาได้วิชามาจากในเรือนจำ ตระเวนก่อเหตุมาหลายครั้ง ตำรวจได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการนำทรัพย์ไปขายต่อ รวมถึงมาตรการป้องกันเหตุซ้ำในพื้นที่ต่อไป