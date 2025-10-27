เปิดนาที สืบตลิ่งชันวิสามัญ ‘บอย บางกรอย’ ยิงสวนจนท. ก่อเหตุโชกโชน หนีคดีกบดาน

เปิดนาที สืบตลิ่งชันวิสามัญ ‘บอย บางกรอย’ ยิงสวนเจ้าหน้าที่ พบก่อคดีโชกโชน ผบ.ตร. ชื่นชมตำรวจปฏิบัติการเฉียบ วิสามัญผู้ต้องหายาเสพติดหลังยิงต่อสู้ขณะจับกุม ย้ำใช้ยุทธวิธีตามหลักสากล รอบคอบ ปลอดภัย และขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตร.สน.ตลิ่งชัน ได้วิสามัญคนร้ายคดีจำหน่ายยาเสพติดฯตามหมายจับหลายคดีบ้านเลขที่ 38 ม.7 ริมคลองมหาสวัสดิ์ ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ตลิ่งชัน ได้รับแจ้งว่า นายวิชัย อายุประมาณ 35-40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติด หนีเข้ามากบดานบริเวณที่เกิดเหตุ เขตท้องที่ สน.ตลิ่งชัน จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและพบผู้ต้องหารายดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ตร.ได้ปิดล้อมและแสดงตน ให้ผู้ต้องหามอบตัวแต่ผู้ต้องหาได้ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ประมาณ 2-3 นัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสนธิกำลัง โดยใช้อาวุธปืนประจำกายยิงป้องกันตัว จนถูกนายวิชัย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ พร้อมอาวุธปืนที่ก่อเหตุ และยาเสพติดจำนวนหนึ่ง
ต่อมา เวลา 18.00 น. พล.ต.อ. สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. , พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. , พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ หลังจากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ชุดสืบสวน สน. ตลิ่งชัน ได้แสดงหมายจับกุม นายวิชัย อายุ 44 ปี แต่ ผู้ต้องหาได้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ถูกวิสามัญในที่เกิดเหตุจนเสียชีวิต
โดยจากการสำรวจที่เกิดเหตุ พบว่า มีปืนขนาด 11 มม. 1 กระบอก, ยาบ้ากว่า 100 เม็ด และ ยาไอซ์จำนวนหนึ่ง ซึ่งในระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า ตำรวจสืบสวน สน.ตลิ่งชัน ทราบเบาะแสมาว่า นายวิชัยได้มาหลบกบดานในบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งเป็นบ้านของเพื่อน จึงได้นำกำลังเข้ามาตรวจสอบและต้องการแสดงหมายจับ และเมื่อตำรวจได้แสดงตัวเข้าจับกุมนายวิชัย ก็ยิงสวน 4 นัดทันที ทำให้ตำรวจต้องมีการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว
เบื้องต้น ผู้ตายเคยต้องคดียาเสพติดมาแล้ว 6 คดี ซึ่งแต่ละคดีล้วนเกี่ยวกับยาเสพติด และถูกดำเนินคดีจนพ้นโทษมาแล้ว แต่ล่าสุดศาลจังหวัดหนองคายได้ออกหมายจับ คดียาเสพติด ในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด 2 แสนเม็ด จากนั้น นายวิชัย หนีหมายจับมา กบดานที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผบ.ตร. ได้แสดงความห่วงใยและชื่นชมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สน.ตลิ่งชัน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ รอบคอบ และใช้ยุทธวิธีตามหลักสากลในการเข้าจับกุม พร้อมย้ำว่า ปัจจุบันผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมรุนแรง และพร้อมต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ จึงกำหนดแนวทางให้ทุกหน่วยตรวจสอบประวัติอาชญากรอย่างละเอียด และวางแผนยุทธวิธีให้รอบคอบก่อนเข้าปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งการปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างชุมชนและสังคมไทยให้แข็งแรง ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน