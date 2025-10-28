รองจตช.ลั่นไม่สนยศตำแหน่ง เอาผิดเด็ดขาด พ.ต.ท. พัวพันแก๊งคอล หลักฐานมัดตัวใคร จับหมด

รองจเรตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึง รอง.ผกก.ดอนเมือง ต้องเป็นไปตามระเบียบ มีความเสียหายร้ายแรงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอง ผอ.ศปอส.ตร.) เปิดเผยถึงกรณี พ.ต.ท.พศินกนกภรัณ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง ถูกคำสั่งไล่ออกจากราชการเนื่องจากถูกดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ โดยระบุว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปกระทำความผิดอาญาที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาไล่ออกจากราชการไว้ก่อนได้
พล.ต.ท.ไตรรงค์กล่าวว่า พฤติการณ์ของตำรวจเช่นนี้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กรและภาพลักษณ์ของตำรวจเป็นอย่างมาก แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจด้วยกันจับกุมดำเนินคดีอยู่ดี จึงสะท้อนให้เห็นว่าเราไม่มีการละเว้นหากผู้กระทำความผิดเป็นตำรวจเสียเอง เราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
พล.ต.ท.ไตรรงค์กล่าวอีกว่า ในฐานะที่ทำงานด้านจเรตำรวจด้วย จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบระเบียบวินัยและจรรณยาบรรณของตำรวจด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการกำชับเอาไว้ให้จเรตำรวจแห่งชาติและฝ่ายจเรตำรวจออกตรวจเยี่ยมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะตามท้องที่สถานีตำรวจต่างๆ ยิ่งหากมีประชาชนร้องเรียนมาและเราตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนายใดใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยมิชอบ หรือเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด
พล.ต.ท.ไตรรงค์กล่าวต่อว่า เราต้องกำชับให้ตำรวจยึดมั่นในอุดมคติและจรรยาบรรณของตำรวจ ต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนวินัยของตำรวจหรือกฎหมายเสียเอง หากตำรวจนายใดฝ่าฝืนก็จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางคดีอาญาและทางวินัยอย่างเต็มที่ ซึ่งตนมองว่าตำรวจที่กระทำเช่นนั้นย่อมรู้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านตระหนักรักษาไว้ในเรื่องของระเบียบวินัย ทำอะไรให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เลี้ยงตำรวจที่ฝ่าฝืนวินัยและทำผิดกฎหมายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะชั้นยศไหนก็ตาม หากกระทำความผิดเราก็ดำเนินคดีทั้งหมด
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ยังบอกด้วยว่า ในกรณีของบุคคลไม่ว่าจะระดับใดก็ตามที่เป็นข้าราชการหรือนักการเมือง หรือจะเป็นใครก็ตาม หากตำรวจพบพยานหลักฐาน เราก็จับกุม ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เคยกล่าวไว้แล้วว่า เรื่องใดที่มาถึงตำรวจก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่ ทุกอย่างต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐาน เราไม่สนใจยศตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น เราดูแค่ว่าพยานหลักฐานไปถึงและพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดหรือที่เรียกว่า “พยานหลักฐานมัดตัว” ก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม