รวบหัวหน้าใหญ่ ‘จีนเทา’ ลวงลงทุน จ้างไทยเป็นม้า แฉ ‘เส้นทาง’ หอบเงินหนีกลับปท.

จับกุมตัว นายหมิง เชา หยวน อายุ 35 ปี ชาวจีน หัวหน้าใหญ่แก๊งคอล จ้างไทยเป็นม้า รอหอบเงินหนีทางสามเหลี่ยมทองคำ กลับจีน
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 27 ตุลาคม พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.สอบสวน สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม จสต.เอกยุทธ ปล้องคง ผบ.หมู่(ป)สน.เพชรเกษมพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.เพชรเกษม ร่วมกันจับกุมตัว นายหมิง เชา หยวน อายุ 35 ปี ชาวจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีที่ 999/2568 ลงวันที่ 24 ต.ค.2568 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน โดยจับกุมได้ที่บ้านเช่าใน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้เสียหาย(ขอสงวนชื่อ) เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.เพชรเกษม ว่า ตนได้เปิดโทรศัพท์ในแอปชวนลงทุน เจอบริษัทที่รับเทรดหุ้น โชว์ไปรไฟล์ดี น่าร่วมลงทุน จึงเริ่มโอนเงินไปลงทุนด้วย แรกๆ ก็ได้เงินดี แต่เมื่อโอนเงินไปหลายครั้งเข้ารวม 12 ครั้ง เป็นเงิน 6,385,000 บาท กลับติดต่อบริษัทดังกล่าวไม่ได้อีกเลย จึงมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.เพชรเกษม เพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จากการสืบสวนทำให้ทราบว่า เจ้าของบัญชีที่ผู้เสียหายโอนเงินไปจำนวน 12 ครั้งพบว่าเป็นรายชื่อบุคคลและบริษัทต่างๆร่วมทั้งหมด 8 บัญชี จนกระทั่งวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมาพ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.สอบสวน สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม พร้อมฝ่ายสืบสวนสน.เพชรเกษม ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดนนทุบรี ตามหมายค้นที่ ค.873และค.874 /2568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เข้าตรวจค้น ห้องเช่าที่เป็นคอนโด ย่านเมืองทองธานี ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทุบรี
พร้อมจับกุมตัว น.ส.อาภรณ์ อายุ 38 ปี พร้อมของกลางเป็นบัญชีม้า เช็คเงินสดหลายรายการ พร้อมเอกสารชักชวนเปิดบัญชีอีกหลายรายการ พบเงินหมุนเวียนในบัญชี กว่า1พันล้านบาท ซึ่งจากการสอบสวนน.ส.อาภรณ์ ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจาก นายหมิง เชา หยวน ให้หาบัญชีม้า เพื่อใช้ชื่อเปิดบริษัท และเปิดบัญชี เพื่อรับโอนเงินลงทุนจากลูกค้า โดยจะได้ส่วนแบ่งครั้งละ 1.5 เปอร์เซ็น จากยอดโอนแต่ละครั้ง จากนั้นจะพาม้าไปถอนเงินสดออกมา แล้วเอาไปให้นายหมิง เชา หยวน
จากนั้นนายหมิง จะเอาเงินสดออกไปทางสามเหลี่ยมทองคำ กลับไปประเทศจีน แล้วจะกลับเข้ามาทางประเทศเมียนมา แล้วเดินเท้าเข้ามาประเทศไทย โดยจะเช่าบ้านอยู่ที่จ.เชียงราย ซึ่งเดินเท้าเข้าออกโดยง่ายและไม่ถูกตรวจสอบประวัติ
สอบสวนนายหมิง เชา หยวน ให้การปฏิเสธ อ้างว่าเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น แต่จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่านายหมิง เชา หยวน เป็นหัวหน้าใหญ่ ในการให้น.ส.อาภรณ์เป็นธุระจัดหาบัญชีม้า ซึ่งยังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก จากนั้นได้นำตัวนายหมิง เชา หยวน ส่งพนักงานสอบสวนสน.เพชรเกษมและจะได้ติดตามตัวเจ้าของบัญชีม้ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป