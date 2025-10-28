DSI อัพเดต ‘กองร้อยปอยเปต’ หน้าใหม่ แอบอ้างเป็นจนท. ย้ำเจอแบบนี้ บล็อกทันที!!
กองร้อยปอยเปต – เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ โพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัย อัพเดต “กองร้อยปอยเปต คนใหม่” ระบุว่า “ถ้าโทร.มาแบบนี้ วางสายทันที มันคือโจร แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ พูดข้อมูลส่วนตัวถูกทุกอย่าง ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน แจ้งว่าโดนคดี (ฟอกเงิน/พนันออนไลน์/ยาเสพติด)ให้เพิ่มเพื่อนในไลน์ แล้วส่งเอกสารปลอมมาให้ดูยืนยันว่ามีคดี สร้างความตื่นตระหนก
แนะตั้งสติ ดูให้ดีๆ แผ่นเดียวมีตราประทับหลายหน่วยงานเกิน สั่งให้โอนเงิน อ้างเพื่อนำไปตรวจสอบ ย้ำห้ามโอนเงินทุกกรณี ให้วางสาย บล็อdเบอร์ แจ้งเบาะแส”