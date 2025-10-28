อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

จับ ผัว-เมีย เจ้าของโรงแรมดังบางแค จัดหาเด็กต่ำ 18 บังคับค้ากาม อึ้ง จบนิติ ม.ดัง

ปคม.บุกจับ ‘ผัว-เมีย’ เจ้าของโรงแรมวิมานดิน ลอบเปิดซ่อง ลวงเด็กสาวอายุน้อยมาบังคับค้ากาม เผยเรียนจบนิติฯจากมหาลัยดัง หลังลาออกจากงานก็ผันตัวมาเป็น “พ่อเล้า”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ท.ธนกร จาวรุ่งวณิชสกุล สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังเข้าจับกุม นายธนัช หรือ ลุงวิท อายุ 58 ปี​ และ น.ส.กรวรรณ หรือ บูม อายุ 37 ปี สองสามีภรรยา เจ้าของโรงแรมวิมานดิน เขตบางแค กทม. ตามหมายจับศาลอาญา นายธนัช หรือวิท อายุ 58 ปี​ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 5926-7/2568 ลงวันที่ 9 ต.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันค้ามนุษย์จากการค้าประเวณี เด็ก,ร่วมกันเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเด็ก, สนองความใคร่ของผู้อื่นโดยเป็นธุระจัดหา,ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ”

พร้อมของกลาง ยาคุมฉุกเฉิน 4 กล่อง ยาเม็ดสอดช่องคลอด 1 กล่อง ที่ตรวจครรภ์ 6 กล่อง ถุงยางอนามัย 9 กล่อง สมุดบัญชีรายรับ–รายจ่าย 2 เล่ม สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง โฉนดที่ดิน 2 ฉบับ

จากการจับกุมทราบว่า ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก ได้ตรวจพบเพจเฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี “รับงาน” โพสต์ข้อความสามารถจัดหาเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี มาค้าบริการทางเพศได้ ราคาค่าตัวครั้งละ 1,500 บาท จึงส่งสายลับแฝงตัวติดต่อล่อซื้อ และนัดหมายพบเจอกันที่ โรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. เมื่อถึงเวลานัดหมาย ก็มีการจัดส่งเด็กสาวอายุ 15 ปี มาค้าบริการทางเพศจริง เจ้าหน้าที่จึงซ้อนแผนเข้าจับกุมแอดมินเพจดังกล่าว ซึ่งทำหน้าที่เป็นพ่อเล้า-แม่เล้าจัดหาเด็กมาค้าบริการทางเพศ พร้อมกับเข้าให้การช่วยเหลือเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มาได้อีกด้วย

Advertisement

หลังจากนั้นจึงประสานข้อมูลมายังตำรวจ บก.ปคม.เพื่อขยายผลต่อเนื่อง โดยมี เหยื่อเด็กสาววัย 15 ปี รายหนึ่ง ให้การว่า ก่อนจะมาค้าบริการทางเพศผ่านเพจ “รับงาน” ตนเคยทำงานขายบริการทางเพศอยู่ที่โรงแรมวิมานดิน มี นายธนัช กับ น.ส.กรวรรณ สองสามีภรรยาเป็นเจ้าของโรงแรม เป็นคนล่อลวงบังคับให้มาทำงาน

อีกทั้งที่โรงแรมดังกล่าวยังมีพนักงานเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกหลายรายไว้รองรับลูกค้า โดยมีการคิดค่าบริการเป็น 3 อย่าง คือ 1.ค่าห้อง 540 บาท 2.ค่าบริการทางเพศ 950 บาท/2 ชม. และ 3.ค่าตัวหญิงสาว จำนวน 1,200 บาท รวมเงินค่าบริการ 2,150 บาท เจ้าหน้าที่จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายก่อนเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสอง พร้อมให้การช่วยเหลือเหยื่อเด็กสาว อายุ 16 ปี ที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณีที่โรงแรมแห่งนี้ได้อีก 1 รายด้วย

Advertisement

จากการสอบสวน น.ส.เอ (นามสมมติ) เหยื่อรายหนึ่งให้การว่า ตนเคยหนีออกจากบ้านมาขอเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้ ตั้งแต่อายุ 14 ปี แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง นายธนัชฉวยโอกาสนี้เข้ามาตีสนิทและพยายามคะยั้นคะยอให้ “รับงาน” ครั้งแรกบอกว่าเป็นเพียงงานชงเหล้า แต่เมื่อลูกค้าพยายามล่วงละเมิดทางเพศจึงปฏิเสธ แต่นายธนัชกลับดุด่าและบังคับให้เธอไปมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้า และไม่ยอมจ่ายเงินค่าทำงานให้ด้วย

ต่อมา น.ส.กรวรรณ ยังใช้อุบายหลอกลวงในลักษณะเดียวกัน พาไปรับงานขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าที่มาพักในโรงแรม และหักเงินค่าตัวไป 200 บาท ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าช่วยเหลือเด็กสาวรายนี้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และอยู่ในความดูแลของหน่วยงานตามกฎหมายแล้ว

จากการสอบสวนทราบว่า นายธนัช หรือลุงวิท นั้น เรียนจบมาจากคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ภายหลังจากลาออกจากงานประจำ ก็หันมาทำธุรกิจโรงแรมร่วมกับภรรยา ซึ่งชื่อของโรงแรมวิมานดิน ก็เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มีรสนิยมชมชอบสาวรุ่นอีกด้วย ส่วนคดีที่เกิดขึ้นผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 