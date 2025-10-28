จับ ผัว-เมีย เจ้าของโรงแรมดังบางแค จัดหาเด็กต่ำ 18 บังคับค้ากาม อึ้ง จบนิติ ม.ดัง

ปคม.บุกจับ ‘ผัว-เมีย’ เจ้าของโรงแรมวิมานดิน ลอบเปิดซ่อง ลวงเด็กสาวอายุน้อยมาบังคับค้ากาม เผยเรียนจบนิติฯจากมหาลัยดัง หลังลาออกจากงานก็ผันตัวมาเป็น “พ่อเล้า”
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ท.ธนกร จาวรุ่งวณิชสกุล สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังเข้าจับกุม นายธนัช หรือ ลุงวิท อายุ 58 ปี และ น.ส.กรวรรณ หรือ บูม อายุ 37 ปี สองสามีภรรยา เจ้าของโรงแรมวิมานดิน เขตบางแค กทม. ตามหมายจับศาลอาญา นายธนัช หรือวิท อายุ 58 ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 5926-7/2568 ลงวันที่ 9 ต.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันค้ามนุษย์จากการค้าประเวณี เด็ก,ร่วมกันเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเด็ก, สนองความใคร่ของผู้อื่นโดยเป็นธุระจัดหา,ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ”
พร้อมของกลาง ยาคุมฉุกเฉิน 4 กล่อง ยาเม็ดสอดช่องคลอด 1 กล่อง ที่ตรวจครรภ์ 6 กล่อง ถุงยางอนามัย 9 กล่อง สมุดบัญชีรายรับ–รายจ่าย 2 เล่ม สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง โฉนดที่ดิน 2 ฉบับ
จากการจับกุมทราบว่า ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางรัก ได้ตรวจพบเพจเฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี “รับงาน” โพสต์ข้อความสามารถจัดหาเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี มาค้าบริการทางเพศได้ ราคาค่าตัวครั้งละ 1,500 บาท จึงส่งสายลับแฝงตัวติดต่อล่อซื้อ และนัดหมายพบเจอกันที่ โรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. เมื่อถึงเวลานัดหมาย ก็มีการจัดส่งเด็กสาวอายุ 15 ปี มาค้าบริการทางเพศจริง เจ้าหน้าที่จึงซ้อนแผนเข้าจับกุมแอดมินเพจดังกล่าว ซึ่งทำหน้าที่เป็นพ่อเล้า-แม่เล้าจัดหาเด็กมาค้าบริการทางเพศ พร้อมกับเข้าให้การช่วยเหลือเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์มาได้อีกด้วย
หลังจากนั้นจึงประสานข้อมูลมายังตำรวจ บก.ปคม.เพื่อขยายผลต่อเนื่อง โดยมี เหยื่อเด็กสาววัย 15 ปี รายหนึ่ง ให้การว่า ก่อนจะมาค้าบริการทางเพศผ่านเพจ “รับงาน” ตนเคยทำงานขายบริการทางเพศอยู่ที่โรงแรมวิมานดิน มี นายธนัช กับ น.ส.กรวรรณ สองสามีภรรยาเป็นเจ้าของโรงแรม เป็นคนล่อลวงบังคับให้มาทำงาน
อีกทั้งที่โรงแรมดังกล่าวยังมีพนักงานเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกหลายรายไว้รองรับลูกค้า โดยมีการคิดค่าบริการเป็น 3 อย่าง คือ 1.ค่าห้อง 540 บาท 2.ค่าบริการทางเพศ 950 บาท/2 ชม. และ 3.ค่าตัวหญิงสาว จำนวน 1,200 บาท รวมเงินค่าบริการ 2,150 บาท เจ้าหน้าที่จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายก่อนเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสอง พร้อมให้การช่วยเหลือเหยื่อเด็กสาว อายุ 16 ปี ที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณีที่โรงแรมแห่งนี้ได้อีก 1 รายด้วย
จากการสอบสวน น.ส.เอ (นามสมมติ) เหยื่อรายหนึ่งให้การว่า ตนเคยหนีออกจากบ้านมาขอเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้ ตั้งแต่อายุ 14 ปี แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง นายธนัชฉวยโอกาสนี้เข้ามาตีสนิทและพยายามคะยั้นคะยอให้ “รับงาน” ครั้งแรกบอกว่าเป็นเพียงงานชงเหล้า แต่เมื่อลูกค้าพยายามล่วงละเมิดทางเพศจึงปฏิเสธ แต่นายธนัชกลับดุด่าและบังคับให้เธอไปมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้า และไม่ยอมจ่ายเงินค่าทำงานให้ด้วย
ต่อมา น.ส.กรวรรณ ยังใช้อุบายหลอกลวงในลักษณะเดียวกัน พาไปรับงานขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าที่มาพักในโรงแรม และหักเงินค่าตัวไป 200 บาท ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าช่วยเหลือเด็กสาวรายนี้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และอยู่ในความดูแลของหน่วยงานตามกฎหมายแล้ว
จากการสอบสวนทราบว่า นายธนัช หรือลุงวิท นั้น เรียนจบมาจากคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ภายหลังจากลาออกจากงานประจำ ก็หันมาทำธุรกิจโรงแรมร่วมกับภรรยา ซึ่งชื่อของโรงแรมวิมานดิน ก็เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มีรสนิยมชมชอบสาวรุ่นอีกด้วย ส่วนคดีที่เกิดขึ้นผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป