รวบหนุ่มร่วมมือเพื่อน ยกเค้าป้าข้างบ้าน กวาดทรัพย์สินหมดเป็นล้าน เอาเงินไปขายซื้อกัญชาสูบ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ต.อ.จุมพล สินศิริพงษ์ ผกก.สน.ทุ่งครุ พ.ต.ท.อนุพงษ์ อรุณคีรีโรจน์ รอง ผกก สส.สน.ทุ่งครุ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ทุ่งครุ ร่วมกันจับกุมตัว นายบุริศร์ อายุ 25 ปี และ นายธีธัช อายุ 25 ปี
พร้อมของกลาง 1.ตะกร้าหวาย 2 ใบ 2.รูปปั้นองค์พระสังกัจจายน์เคลือบ 1 องค์ 3.รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเคลือบ 2 องค์ 4.ชุดแก้วน้ำชาสีน้ำเงินพร้อมจานรอง 5 ชุด 5.ตะเกียงน้ำมันสีแดง 1 อัน 6.ชุดถ้วยลายผักกาด 6 ชิ้น 7.โถเคลือบ 2 โถ( ลายมังกร 1 โถ ลายรูป ร.5 สีทอง 1 โถ ) 8.โสมดอง 1 อัน 9.พระแก้วมรกตสามฤดูใส่กรอบ 1 ชิ้น 10.พระพุทธรูปเงิน 1 องค์
11.รูปหล่อหลวงพ่อโอภาสี 1 องค์ 12.กุญแจบ้าน 3 พวง 13.กระเป๋าสตางค์สีส้ม 1 ใบ 14.ถุงมือหนัง 1 คู่ 15.กระเป๋าสตางค์หนัง 3 ใบ 16.ผ้าถุงสีเขียว 1 ผืน 17.ตุ๊กตา 4 ตัว
18.แป้งตลับสีทอง ยี่ห้อESTEE LAUDER 2 อัน 19.เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง 20.กล่องลิปสติก 1 อัน
21.กระดานบ่าสีทอง 2 อัน 22.จานลายดอกไม้ 1 ใบ 23.จานรูป ร.5 1 ใบ 24.นาฬิกาข้อมือ 2 เรือน 25.นาฬิกาไม้แขวนผนังทรงรี 1 เรือน 26.เสื้อสูทและกางเกง 1 ชุด 27.เสื้อคลุม 3 ชุด 28.จักรยานยี่ห้อ BMX 1 คัน 29.เครื่องรีดผ้าสีฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 29.ทีวีจอแบนยี่ห้อซัมซุงสีเงิน 1 เครื่อง 30.ทีวีจอแบนยี่ห้อโซนี่สีดำ 1 เครื่อง
31.ชุดเครื่องเสียงยี่ห้อฟินลิปส์ 3 ชุด ชุดละ 4 ชิ้น 32.พัดลมยี่ห้อฮาตาริสีส้ม 2 ตัว 33.พัดลมยี่ห้อโทรี่สีเขียว 1 ตัว 34.เครื่องบินวิทยุบังคับพร้อมรีโมท 5 ชุด 35.เตียงสักคิ้วสีครีม 1 ตัว 36.โต๊ะกลางกระจก 1 ตัว 37.เก้าอี้ไม้ 3 ตัว 38.เก้าอี้สักคิ้วสีดำ 1 ตัว39.ชุดโซฟาสีน้ำตาล 1 ชุด จำนวน 3 ชิ้น 40.โต๊ะพับหน้าขาว 1 ตัว 41.บันไดอะลูมิเนียม 1 อัน 42.โต๊ะวางทีวีสีน้ำตาล 1 ตัว 43.โต๊ะอัลลอยลายองุ่นสีเขียว 1 ชุด เก้าอี้ 4 ตัว ,โต๊ะ 1 ตัว ซึ่งทั้งหมดรวมมูลค่าทรัพย์สินความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท
โดยกล่าวหาว่า “ ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใด ๆ หรือรับของโจร ”
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ร.ต.อ.วิศรุจ ทาทอง รอง สว.(สอบสวน) สน.ทุ่งครุ รับแจ้งจากนางสำราญ อายุ 69 ปี ว่าถูกคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ ที่บ้านหลังหนึ่ง หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซอย ประชาอุทิศ 76 แยก 4/1 แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ จึงไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวน จากการ ตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมปรากฏว่าโดนขนออกไปจนหมดบ้านทั้งโต๊ะ เก้าอี้ เตียง แม้กระทั่งแอร์ 6 ตัว ก็ถูกถอดออกไปจนเกลี้ยง โล่ง สงบ เหมือนบ้านเพิ่งซื้อใหม่
และจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้ทราบว่า คนร้ายรายนี้ไม่ใช่ใครที่ไหน คือ นาย บุริศร์ ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกันกับผู้เสียหาย และทรัพย์สินบางส่วนก็เอาไปเก็บไว้ในบ้านตัวเอง ส่วนอีกส่วนเอาไปเก็บไว้ที่บ้านของนาย ธีธัช เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตามไปยึดของกลางคืนมาได้รวม 43 รายการ จากเกือบ 100 รายการ ส่วนรถ ยนต์เก่า 2 คัน ได้ใช้รถลากนำไปขาย ที่ จ.กาญจนบุรี ในราคาคันละ 1 หมื่นบาท แบ่งกันคนละ 1 หมื่น
จากการสอบสวน นายบุริศร์ ให้การว่า ตนกับ นายธีธัช เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียน นายธีธัช ไปขายของมือสองอยู่ที่ จ.ชลบุรี ส่วนตนไม่ได้ทำงานอะไร นายธีธัช จะมาหาตนที่บ้านเพื่อพี้กัญชาบ่อยครั้ง ซึ่งตนสังเกตเห็นนาง สำราญ ว่าพักอยู่เพียงลำพัง โดยที่ลูกหลานจะผลัดกันมารับไปอยู่ด้วยคนละ 1 อาทิตย์ ลูกๆจะพามาส่งในช่วงวันธรรมดา จนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม นายธีธัช ได้แวะมาพี่กัญชากับตน จึงเกิดความคิดว่าจะต้องยกเค้าบ้านของ นางสำราญ เพราะในบ้านมีทรัพย์สินมีค่ามากมาย จึงได้ว่าจ้างรถกระบะของเพื่อนให้มาช่วยขนของ โดยลากรถเก๋ง 2 คัน ไปขายที่ จ.กาญจนบุรี ในราคาคันละ1หมื่นบาท แอร์ 6 ตัวๆละ1พันบาท และอีกหลายรายการ เอาเงินมาแบ่งกันใช้จ่ายและซื้อกัญชาสูบ ส่วนทรัพย์สินอื่นๆที่ถูกยึดได้ กะว่าจะทยอยกันออกมาขายเอาเงินแบ่งกัน แต่ก็มาถูกจับเสียก่อน จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งครุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป