ซีวิค เสยท้ายรถพ่วงบรรทุกแผ่นคอนกรีต ดังสนั่นถนนประชาชื่น สาวดับ 1 เจ็บสาหัส 3

เก๋งซีวิคพุ่งเสยท้ายรถพ่วง 18 ล้อ ดังสนั่นกลางถนนประชาชื่น สาวลาวดับคาซากรถ ส่วนชายคนขับและหญิงลาวอีก 2 รายบาดเจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม พ.ต.ท.สุรศักดิ์ สังข์แก้ว สารวัตร (สอบสวน) สน.ประชาชื่น รับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งชนท้ายรถพ่วง 18 ล้อ บนถนนประชาชื่น ใกล้เคียงซอยประชาชื่น 39 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 2 เลน มุ่งหน้าแยกประชานิเวศน์ พบรถพ่วง 18 ล้อ บรรทุกแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ตัวแม่และตัวพ่วงทะเบียนสระบุรี สภาพท้ายพ่วงถูกรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ซีวิค สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ชน สภาพหน้ารถพังยับเยิน ชิ้นส่วนหน้ารถกระจายเกลื่อนถนน
จากการตรวจสอบภายในรถพบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิง ทราบชื่อ น.ส.แอน อายุ 21 ปี สัญชาติลาว สภาพศพสวมชุดเดรสสีดำลายขาว มีบาดแผลกระโหลกศีรษะแตก นั่งเบาะด้านหน้าซ้าย ส่วนผู้ขับขี่เป็นชายไทย อายุประมาณ 40 ปี มีบาดแผลศีรษะแตก อาการสาหัส และยังมีหญิงชาวลาวอีก 2 ราย นั่งอยู่เบาะด้านหลัง ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน จึงนำตัวส่ง รพ.เปาโล เกษตร และ รพ.เกษมราฎร์ ประชาชื่น
สอบถามนายนที อายุ 39 ปี คนขับรถพ่วง ให้การว่า ขณะขับรถพ่วงบรรทุกแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป น้ำหนักกว่า 18 ตัน จากบางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อไปส่งที่ไซต์งานก่อสร้างย่านดินแดง ระหว่างรถวิ่งบนถนนในช่องทางเลนซ้าย เมื่อมาถึงใกล้ปากซอยประชาชื่น 39 จู่ๆ มีเสียงดังสนั่นช่วงพ่วงท้ายรถ จึงได้ชะลอรถจอดและตรวจสอบก็พบว่ามีรถเก๋งสีขาวพุ่งเสยท้ายอย่างแรง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตติดคาอยู่ภายในยานพาหนะ
ด้านเพื่อนๆ หญิงชาวลาวให้การว่า ผู้เสียชีวิตและหญิงชาวลาวอีก 2 รายที่บาดเจ็บนั้น ปกติทำงานอยู่ร้านคาราโอเกะ ย่านซอยสามัคคี จ.นนทบุรี โดยคืนนี้เป็นวันหยุดพัก จึงได้ชวนกันไปเที่ยวตามสถานบันเทิง คาดว่าระหว่างกลับห้องพักย่านเตาปูน จึงมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าว ส่วนผู้ชายคนขับนั้นคาดว่าเป็นลูกค้าที่อาสาขับรถมาส่งที่ห้องพัก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน และสอบปากคำเพิ่มเติมคนขับรถพ่วง พร้อมทั้งรอให้ผู้บาดเจ็บทั้ง 3 รายอาการดีขึ้นก่อนสอบสวนเพื่อสรุปสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป