รวบ ‘ครูสังคม’ ขืนใจลูกศิษย์วัย 14 ในค่ายลูกเสือ ขู่ห้ามบอกใคร สุดเศร้า เด็กเจ็บจนต้องบอกแม่

กองปราบฯ ตามจับครูสอนสังคมหื่น ลวงลูกศิษย์วัย14 อนาจาร-ข่มขืน ขณะเข้าค่ายลูกเสือ เหยื่อเจ็บจนผู้ปกครองทราบรีบแจ้งความ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ภานุพงศ์ จันตะกูล สว.กก.5 บก.ป.นำกำลังจับกุมนายวรวัฒน์ฯ อายุ 35 ปี ครูสังคมของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรีที่ จ.573/2568 ลง 20 ต.ค.68 ข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยการกระทำแก่ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล , พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา” ได้บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ ซ.ม้าศึก แขวงและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ
จากการจับกุมทราบว่า ก่อนเกิดเหตุทางโรงเรียนของเด็กผู้เสียหาย ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือในพื้นที่ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ผู้ต้องหาซึ่งเป็นครูสอนวิชาสังคมได้ร่วมเดินทางไปด้วย ระหว่างนั้นได้เข้าตีสนิทกับ ด.ช.บิ๊ก (นามสมมติ) อายุ 14 ปี นักเรียนชายที่อยู่ภายในความดูแลของตน ระหว่างอยู่ในค่ายลูกเสือ ผู้ต้องหาใช้ความเป็นครูข่มขู่และหลอกลวง ด.ช.บิ๊ก ไปกระทำอนาจาร และลงมือข่มขืนในสถานที่ลับตาคน หลังเสร็จกิจแล้วได้ข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องไปบอกใคร
ต่อมาหลังจากเกิดเหตุ ผู้เสียหายมีอาการเจ็บที่ทวารหนัก จึงทำให้ผู้ปกครองทราบเรื่องที่เกิดขึ้น จึงรีบพาเข้าแจ้งความดำเนินคดี จนศาลออกหมายจับเอาไว้ กระทั่งผู้ต้องหาถูกตามจับกุมได้ดังกล่าว สอบสวน ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งสภ.ด่านมะขามเตี้ย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป