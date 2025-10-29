ทลาย โกดังบุหรี่ไฟฟ้าบางพลี ซุก 3 หมื่นชิ้น ยึดทรัพย์-รถ-เงินสด กว่า 15 ล้าน

บชก. ทลายเพจบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ VST ตามยึดของกลางกว่า 3 หมื่นชิ้น พร้อมเงินสด และรถยนต์ รวมมูลค่ากว่า 15 ล้าน
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ปคบ. พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1บก.ปคบ., พ.ต.ท.วิศรุต บางน้ำเค็ม สว.กก.1 บก.ปคบ. นำกำลังจับกุม นายสมชาย อายุ 64 ปี และ น.ส.ชนิศา อายุ 40 ปี ข้อหา“ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ห้ามผลิต เพื่อขาย ห้ามขายหรือให้บริการสินค้า (บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า), ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ซึ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร”
โดยจับกุมนายสมชายได้ที่หน้าร้านขนส่งพัสดุแห่งหนึ่ง ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง ส่วน น.ส.ชนิศา จับกุมได้ที่โกดัง ซอยกิ่งแก้ว 40/2 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
พร้อมกันนี้ยังตรวจยึดของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า ชนิดสูบแล้วทิ้ง บุหรี่ไฟฟ้าชนิดเติม และชนิดเปลี่ยนหัว อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า ประมาณ 30,000 ชิ้น มูลค่าของกลางประมาณ 10-15 ล้านบาท สมุดบัญชีธนาคาร และบัตรอิเล็กทรอนิกส์เงินสด 1,600,000 บาท
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บชก.มีโครงการสายตรวจออนไลน์เพื่อติดตามจับกุมเครือข่ายการค้าขายที่ผิดกฎหมายทางออนไลน์ ก่อนพบผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าในไลน์ ใช้ชื่อว่า VST นวลจันทร์ เปิดขายบุหรี่ไฟฟ้า เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมบริการส่งทางไปรษณีย์ และขนส่งเอกชน ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ จากการสืบสวนจนทราบว่า ผู้ค้ามีจุดเชื่อมโยง จุดพักสินค้า จุดสต๊อกสินค้า แพคสินค้า และจุดที่ใช้เก็บอุปกรณ์ หรือแอพพลิเคชั่นธนาคารต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์กล่าวอีกว่าจากการสืบสวนพบ รถมิตซูบิชิ สเปซวากอนสีดำ ทะเบียน กทม. ขนกล่องพัสดุ บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก มาส่งยังร้านขนส่งพัสดุ ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าสะกดรอยติดตามจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบนายสมชาย เป็นผู้ขับขี่ นำกล่องพัสดุบุหรี่ไฟฟ้า รวม 7 ถุง ประมาณ 400 กล่อง มาส่งที่ร้าน โดยนายสมชายยอมรับว่าไปรับมาจากโกดังภายในซอยกิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่จึงนำหมายศาลอาญามีนบุรี เข้าตรวจค้นบ้าน ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 แขวงทับช้าง เขตเขตสะพานสูง พบ น.ส.ชนิศา อายุ 40 ปี รับเป็นเจ้าของสถานที่ นำตรวจค้น พบเงินสด จำนวน 1,600,000 บาท และบัตรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนหนึ่ง
ต่อมายังเข้าตรวจค้นโกดัง ซอยกิ่งแก้ว 40/2 โดยมีนายสมชาย เป็นผู้นำค้น พบบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า ประมาณ 30,000 ชิ้น จึงได้จับกุมตัวพร้อมยึดของกลางดังกล่าวไว้
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพ นำตัวทั้งคู่พร้อมของกลางส่ง กก.1 บก.ปคบ.ดำเนินคดีต่อไป