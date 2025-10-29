ตร.รวบ 3 บัญชีม้า ปลอมเพจจอง ‘ทริปดำน้ำ’ ทิพย์ สูญหลายแสน ใช้เซิร์ฟเวอร์ปท.เพื่อนบ้าน

ตำรวจท่องเที่ยว รวบ 3 บัญชีม้ารายสำคัญ เปิดเพจทริปท่องเที่ยวปลอม สร้างโปรไฟล์สวยหรู หลอกลวงนักท่องเที่ยวให้หลงเชื่อและเข้าไปจอง สุดท้ายสูญทั้งเงิน เสียทั้งความรู้สึก มีมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาท
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช ทท เปิดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้นระดมกวาดล้างอาชญากรรรม ที่ทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น (High Season) โดยพบกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวง ฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
ผลการปฎิบัติ ฝ่ายสืบสวน สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ บัญชีม้าได้ 3 ราย จากเพจปลอมหลอกลวงนักท่องเที่ยวรับจอง “ทริปดำน้ำ” ความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” และ ” นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”
ประกอบด้วย 1.น.ส.ปิ่นแก้ว อายุ 20 ปี (หมายจับศาลจังหวัดนครปฐม) จับกุมได้ที่ จว.ลพบุรี 2.นายฤทธิชัย อายุ 29 ปี (หมายจับศาลอาญาธนบุรี) จับกุมได้ที่เมืองพัทยา จว.ชลบุรี และ 3.นายณรงวิทย์ อายุ 31 ปี (หมายจับศาลจังหวัดพิมาย) จับกุมจากระบบกล้อง AI จว.นครราชสีมา
สำหรับผู้ต้องทั้ง 3 ราย เป็นกลุ่มที่เปิดบัญชีม้าให้แก่มิจฉาชีพที่สร้าง เพจเฟซบุ๊กปลอมเลียนแบบ ผู้ประกอบการทัวร์ดำน้ำ ในพื้นที่ จว.ชลบุรี ชื่อ “เจ้นันโฮมสเตย์แสมสาร ที่พักติดทะเล พร้อมทริป ดำน้ำตกหมึก ตกปลา” และ เพจ De’ Mer รีสอร์ท ในพื้นที่ จว.ระยอง โดยใช้ภาพที่สวยงามและเสนอแพ็กเกจดำน้ำในราคาถูกกว่าปกติหรือโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและติดต่อจองทริปคนร้ายจะส่งเลขบัญชีธนาคารให้โอนเงินค่ามัดจำหรือค่าทริปเต็มจำนวน ซึ่งเป็นบัญชีม้าที่จ้างมาเปิด เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้ว กลุ่มมิจฉาชีพจะตัดการติดต่อไปทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถเดินทางไปดำน้ำได้จริง และต้องสูญเสียเงินไปจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายหลายแสนบาท
ชุดสืบสวนได้สืบสวนขยายผลทราบว่า กลุ่มคนร้ายได้ปลอมเพจ เจ้นันโฮมสเตย์ฯ 2 เพจ และ De’Mer รีสอร์ท จำนวน 5 เพจ สร้างความเสียหายจำนวนมาก และพบว่า บัญชีม้าของผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย มีผู้เสียหายรวม 16 ราย และเกี่ยวข้องกับเพจปลอมอื่น ๆ กว่า 12 เพจเช่น หลอกจองที่พัก หลอกขายบัตรคอนเสิร์ต หลอกขายโทรศัพท์อื่นๆ เบื้องต้นนำส่ง พนักงานสอบสวนในท้องที่ตามหมายจับ เพื่อขยายผลต่อไป
ทั้งนี้โดยพบว่า เซิร์ฟเวอร์ที่หลอก มีปลายทางอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้าน
ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มีความประสงค์จะจองทริปท่องเที่ยวต่างๆ หรือสนใจซื้อโปรแกรมนำเทึ่ยวผ่านเพจ หรือช่องทางออนไลน์ เพื่อไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนว่า บริษัทหรือเพจนั้นได้จดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวฯ ถูกต้องหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยวฯ หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามได้ที่ สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 หรือ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Thailand Tourst Police ตลอด 24 ชั่วโมง