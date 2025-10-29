ตร.ค้นโกดังเก็บรถ อู่ V10 เจอแล้ว ‘เชฟโรเลตสีแดง’ ของลูกค้า ส่อโดนคดีเพิ่ม ไร้ใบอนุญาตกิจการ

ตร.บุกค้น โกดังเก็บรถ อู่ V10 พบแล้ว ‘เชฟโรเลตสีแดง’ ส่อวุ่นอีก ทต.ชี้ไม่มีใบอนุญาตกิจการ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.จ.ปทุมธานี พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรภิบูลย์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.เนติ รุ่งฟ้าแสงอรุณ รองผกก.สอบสวนสภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รองผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต พ.ต.ต.อิทธิพล พุทธรักษา สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.ปากคลองรังสิต นายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำกำลังเข้าค้นโกดังไม่มีเลขที่ ภายในซอยร่วมสุข 8/1 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตามหมายศาลจังหวัดปทุมธานี
ที่เกิดเหตุเป็น โกดังขนาดเนื้อที่ 1 ไร่มีกุญแจล็อคประตูทางเข้า ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้คนดูแลโกดังนำกุญแจมาเปิดซึ่งภายในโกดังพบซากรถจอดอยู่ลานคันรวมทั้งรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้อ รถเชฟโรเลต คอร์เวตต์ สีแดง มูลค่า 9 ล้านกว่าบาท ที่เป็นประเด็นอยู่
ด้าน พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.จ.ปทุมธานี กล่าวว่าวันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอหมายศาลจังหวัดปทุมธานีมาค้นโกดังเก็บรถของอู่ดังที่เป็นข่าว และก็พบรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้อรถเชฟโรเลต คอร์เวตต์ สีแดง ที่ผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สภ.ปากคลองรังสิต ซึ่งขณะนี้ได้มีการตรวจยึดไว้ตรวจสอบแล้ว ส่วนรถคันอื่นที่อยู่ในโกดังนี้มีประมาณ 20 คันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ่ายรูปเอาไว้แล้ว และหากทางเจ้าของรถคิดว่ามีรถของตนอยู่ในโกดังนี้ก็ให้มาติดต่อกับพนักงานสอบสวนได้
ด้าน นางสาวญาดา รัตสำอาง ทนายความ กล่าวว่า ขณะนี้ทางเจ้าของรถดีใจมากเพราะเจอรถของตนเองแล้ว และต้องตรวจสอบรถอีกครั้งว่าสภาพสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งทางเจ้าของนั้นมีการบ่ายเบี่ยงมาตลอดเรื่องของเบรกและและจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม ซึ่งทางเจ้าของรถก็ขอดูรถแต่ทางเจ้าของอู่ก็ไม่ยอมบอกว่ารถอยู่ที่ไหนทางด้านเจ้าของรถจึงมาแจ้งความไว้กับ พนักงานสอบสวนที่สภ.ปากคลองรังสิต
ส่วน นางสไว หิงมันเทียะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ตรงนี้ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างกับทางเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ทางคนดูแลโกดังไปขออนุญาตให้ถูกต้อง ส่วนจะมีความผิดข้อหาใดบ้างนั้น ต้องรอตรวจสอบอีกครั้ง เพราะที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการด้วย ซึ่งขณะนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รถยกมายกรถซุปเปอร์คาร์ยี่ห้อรถเชฟโรเลต คอร์เวตต์ สีแดง ไปเก็บไว้ที่สภ.ปากคลองรังสิตเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง