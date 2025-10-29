รวบจีนเทา หนีคดีจีน ซุกตัวย่านเหม่งจ๋าย ตั้งแพลตฟอร์ม FINTOCH หลอกเงินดิจิทัล 100 ล.หยวน

รวบจีนเทา หลบหนีคดีฉ้อโกงที่จีน มาซุกหมู่บ้านหรู ย่านเหม่งจ๋าย ตั้งแพลตฟอร์ม “FINTOCH” หลอกลงทุนเงินดิจิทัล เหยื่อเกือบ 100 คน สูญกว่า 100 ล้านหยวน
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รองผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.ธนากร อ่อนทองคำ รองผบก.สปพ. พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ บก.สปพ. นำหมายค้นศาลอาญา ที่ 858/2568 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 68 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 514/21 ภายในหมู่บ้านหรู แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
ที่เกิดเหตุลักษณะเป็นโฮมออฟฟิศ 3 ชั้น ขณะเข้าจับกุมพบนายเหลียง ไอปิง ชาวจีน พักอยู่เพียงคนเดียว และเป็นแก๊งอาชญากรที่ทางการจีนต้องการตัว โดยร่วมกับพวกอีก 3 คน ที่ยังหลบหนีได้ก่อเหตุฉ้อโกง มีมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านหยวน โดยจากการตรวจค้นพบอาวุธปืน บาเรทต้า และเครื่องกระสุน 20 นัด จึงแจ้งข้อกล่าวหา 1.มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2022 ถึงพฤษภาคม 2023 เหลียง ไอปิง (LIANG Aibing), อ้าย ชิงหัว (Al Qinghua), อู๋ เจียงเหยียน (WU Jiangyan), ถัง เจิ้นเชวี่ย (TANG Zhenque) ทั้งหมดอยู่ระหว่างหลบหนี และ จั้ว ไล่จวิน (ZUO Laijun) ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอการพิจารณาคดี ทั้ง 5 เป็นสมาชิกของขบวนการฉ้อโกง ซึ่งขบวนการดังกล่าวได้จัดตั้งแพลตฟอร์มลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเสมือนชื่อว่า “FINTOCH” บนอินเทอร์เน็ต และเผยแพร่โปรโมชันผ่านแอพพลิเคชันมือถือเพื่อหลอกลวงนักลงทุน โดยพบว่าได้หลอกลวงเหยื่อเกือบ 100 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านหยวน
โดยนายเหลียง ไอปิง และ ถัง เจิ้นเชวี่ย จะรับผิดชอบด้านการพัฒนาโครงการแพลตฟอร์ม ส่วน อ้าย ชิงหัว และ อู๋ เจียงเหยียน รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์และส่งเสริมโครงการ และนายจั้ว ไล่จวิน รับผิดชอบด้านการตลาด
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านายเหลียงได้เดินทางเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือน ธันวาคม 67 โดยมาเช่าอยู่เดือนละ 150,000 บาท