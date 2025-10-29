ช่วยหญิงมาเลย์ เหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ หลอกทำงานที่ KK PARK ถูกกักขังนาน 3 ปี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีคำสั่งตั้งอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยให้ตนประชุม ติดตามความคืบหน้า คดีคนหาย ซึ่งถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์ ซึ่งมูลนิธิกระจกเงา ได้ร้องเรียนผ่านอนุกรรมการดังกล่าว ติดตามความคืบหน้า คดีคนหาย ซึ่งถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์ ที่ประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า) ซึ่งมูลนิธิกระจกเงา ได้ร้องเรียนผ่านอนุกรรมการดังกล่าวมา โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีเคส คดีที่น่าสนใจ เป็นกรณีหญิงชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ถูกหลอกไปเป็นสแกมเมอร์ยังประเทศเพื่อนบ้านนานกว่าสามปี ติดต่อขอความช่วยเหลือไปหลายที่ จนกระทั่งติดต่อมายังมูลนิธิกระจกเงา เนื่องจากเธอถูกพาผ่านแดนประเทศไทยไปทำงานยังประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมประสานรายละเอียด
ต่อมาจึงได้สั่งการไปยัง พล.ต ต .กฤตัชญ์ บํารุงรัตนยศ ผบก สอท 4 พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.พัสกร ธวัชเชียงกุล ผกก.สส.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย บก.ตม.5 เจ้าหน้าที่ทหาร ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับเหยื่อสแกมเมอร์ดังกล่าว
พล.ต.ท ไตรรงค์ กล่าวต่อว่า โดยกรณีดังกล่าวนี้ มูลนิธิกระจกเงา รับแจ้งเหตุจากเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ เป็นหญิงชาวมาเลเซีย อายุ 29 ปี เธออาศัยอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย หางานออนไลน์ พบประกาศรับสมัครพนักงานเสริฟ ทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ เธอหลงเชื่อ เดินทางไปพบนายหน้า เพื่อทำใบอนุญาตทำงาน จากนั้นถูกพาขึ้นรถ เดินทางเข้าประเทศไทย และถูกพาข้ามช่องทางธรรมชาติออกไปทาง อ.แม่สอด จ.ตาก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ตลอด 3 ปี เธอถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงคนมาลงทุน แต่เธอไม่สามารถทำได้ จึงถูกทำร้าย ทุบตีมาตลอด จนสุดท้าย เธอถูกย้ายออกจากเมืองเมียวดี ถูกส่งมาคุมขังต่อที่เมืองท่าขี้เหล็ก ชายแดนประเทศเมียนมา ติดกับอำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยคนที่คุมขังเธอบอกว่าหากต้องการกลับบ้าน ให้จ่ายเงินค่าไถ่ตัวคิดเป็นเงินไทย 200,000 บาท
เธอพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือไปหลายหน่วยงาน กระทั่งแจ้งเรื่องมายังมูลนิธิกระจกเงาเมื่อ 27 ตุลาคม 68 มูลนิธิกระจกเงา จึงประสานขอความช่วยเหลือจาก ล่าสุดวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายสามารถช่วยเหลือเหยื่อของแก๊งค์สแกมเมอร์รายนี้ ที่ถูกบังคับ กักขัง ทำร้ายร่างกายมาอย่างยาวนานถึง 3 ปี ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้จากรายงานว่าตม.จว.เชียงราย วันนี้เวลาประมาณ 09.30 น. จนทสืบสวน.ตม.จว.เชียงรายว่า ตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติมาเลเชียทราบชื่อภายหลังว่าชื่อ niss.Lam yan nee สัญชาติมาเลเชีย อายุ 29 ปี ได้เข้ามาติดต่อที่ทำการ ตม.จว.เชียงราย จนท.จึงได้ทำการสอบสวน ซึ่งบุคคลต่างด้าวดังกล่าวให้การว่า เมื่อประมาณต้นปี 2022 ตนได้สมัครงานทาง facebook เพื่อไปทำงานยังประเทศสิงคโปร์ ต่อมาได้มีคนมารับตัวจากประเทศมาเลเชียเดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งตนคิดว่ากำลังเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ แต่ภายหลังตนเองทราบว่ากำลังอยู่ใน ประเทศเมียนมาจึงคิดว่าตนเองถูกหลอกมาทำงานที่ประเทศเมียนมา
โดยตนเองถูกนายจ้างบังคับให้ทำงาน เกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์ อยู่ที่KK park เมืองเมียวดี ประมาณ3ปี ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร พูดคุยกับเหยื่อ และเป็นล่ามแปลภาษาบ้างบางครั้ง และทำตามคำสั่งของนายจ้างว่าจะให้ทำอะไรตามสคริปที่ได้รับมอบหมายซึ่งระหว่างนั้นไม่สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลภายนอกแต่อย่างใด ต่อมาได้ถูกขายต่อ ประมาณ 3-4 ครั้ง ล่าสุดถูกพาตัวมายังเมืองแห่งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนโดยให้ทำงานเกี่ยวกับคอลเซนเตอร์ จำได้แค่เมืองอยู่ภูเขาจนสุดท้ายถูกส่งมาที่ จว.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาเมื่อเดือนกันยายน 2025 และเข้าวันนี้ (29ต.ค.2025 เวลาประมาณ 04.00-05.00 น.) ได้มีทหารเมียนมานำพา ส่งข้ามแม่นำสายเข้ามายังประเทศไทศไทย และจึงได้เดินทางเข้ามาเพื่อมอบตัวที่ ตม.จว.เชียงราย
พล.ต.ท ไตรรงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป ต่อว่าจากการค้ามนุษย์ตอนนี้ อยู่ รอคัดกรองขั้นต้น รอเจ้าหน้าที่ พม. มาร่วมกันคัดกรอง(ตม+พงส+พม) หากเป็นเหยื่อ จะประสาน จว.เชียงราย เข้าศูนย์บริการคัดแยกเหยื่อและใช้เวลาฟื้นฟู้ไตร่ตรอง ประมาณ 1-15 วันขึ้นอู่กับสภาพจิตใจ/ร่างกายของเคส ซึ่งเคสนี้คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่น่าน1-2วัน จากนั้นจะคัดกรองแบบเป็นทางการ ร่วมกับสหวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสงคมสงเคราะห์ หากเป็นเหยือจริง จะแจ้งสิทธิ์ ของผู้เสียหาย คือ คุ้มครอง รักษาตัว พร้อมติดต่อสถานฑูต รับตัวต่อไป