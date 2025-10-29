ชุดยาเสพติดนครบาลบุกรังขาใหญ่ผสมพอดเคขายเด็กเอ็น-หนุ่มโฮส
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ผอ.ศอ.ปส.ตร., พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศอ.ปส.บช.น., บก.สส.บช.น. และสืบนครบาล 5 เปิดปฏิบัติการ “เด็ดปีกสาวเด็กเอน-ขยี้หนุ่มบาร์โฮส” จับกุม นายภาคภูมิ หรืออาร์ม (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี, นายณัฐพล หรือทัด (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี และนายนยา (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ตรวจยึดยาเสพติด เคตามีน 20 ถุง พร้อมหัวเชื้อผสมอาหาร, วัตถุดิบผสมหัวบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์แพคส่ง เครื่องซีล จำนวนมาก โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เคตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และมีไว้ในความครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เคตามีน) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” ได้ที่ห้องพักซอยอ่อนนุช 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ต่อเนื่องริมถนนภายในซอยอ่อนนุช 69 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
พล.ต.ต.ธีรเดชเปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ, พล.ต.อ.สำราญ, พล.ต.ท.สมประสงค์ และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมกันเปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างยาเสพติด โดยมีการสั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยระดมกำลัง โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม มีการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด “เด็กเอ็น-บาร์โฮส” ไปเมื่อวาน (28 ต.ค.) จับกุมผู้ต้องหา 7 ราย ตรวจยึดของกลางเป็นจำนวนมาก ต่อมา พล.ต.ต.ธีรเดช, พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. ร่วมกันสืบสวนจากผู้ต้องหา 7 ราย พบว่ากลุ่มเด็กเอ็นและบาร์โฮสในเครือข่าย มีการสั่งซื้อพอดเคพิสดาร จึงสืบสวนขยายผลจนทราบแหล่งที่มา ต่อมานำกำลังเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.บช.น., บก.สส.บช.น. และ กก.สส.บก.น.5 ตรวจค้นห้องพักดังกล่าว โดยพบว่าคนร้ายในห้องพักไม่เปิดประตู จึงถีบประตูเข้าไปตรวจสอบไม่พบใคร แต่พบว่าประตูห้องน้ำปิดอยู่ก่อนถีบประตูเข้าไปในห้องน้ำพบนายภาคภูมิแอบเทยาเสพติดลงชักโครกอยู่ในห้องน้ำ จึงควบคุมตัวไว้ตรวจค้นห้องพักพบของกลาง หัวเชื้อผสมอาหาร และวัตถุดิบผสมหัวบุหรี่ไฟฟ้า, อุปกรณ์แพคส่ง, เครื่องซีล และเคตามีน เป็นจำนวนมาก หลังจับกุมนายภาคภูมิ ทางชุดสืบสวนขยายผลก่อนนำพาเจ้าหน้าที่ไปที่ ซอยอ่อนนุช 69 เขตประเวศ และชี้เป้าให้จับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังซื้อขายยาเสพติดอยู่ภายในซอย โดยอ้างว่าเป็นตัวการใหญ่ แต่เมื่อจับกุมผู้ต้องได้อีก 2 ราย เป็นเพียงผู้ค้ารายย่อยในชุมชนเท่านั้น เมื่อขยายผลต่อไปก็พบว่านายภาคภูมินั้นคือตัวการสำคัญโดยเป็น “พ่อมดผสมพอดเค” มีการคิดค้นสูตรเอง และขายแพร่กระจายไปยังกลุ่มเด็กเอ็นฯและบาร์โฮส เป็นจำนวนมาก ซึ่งตลอดการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย อยู่ในการมอนิเตอร์ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐได้กล่าวชื่นชมกองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมกับแสดงความห่วงใยกับผู้ปฏิบัติที่อยู่หน้างาน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการจับกุม นำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ประเวศ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น./รองโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า การค้นพบตัวการสำคัญในการแพร่กระจายพอดเคในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากปฏิบัติการทลายเครือข่าย “เด็กเอ็นและบาร์โฮส” ซึ่งพบว่าพ่อมดรายนี้เป็นตัวการสำคัญในการแพร่กระจาย ลักษณะบุคลิกภาพเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ซึ่งหลังจากนี้จะมีการขยายผลให้ถึงที่สุด ซึ่ง พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ปราบปรามยาเสพติดในลักษณะนี้ทั่วพื้นที่นครบาล และจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายผลให้ถึงที่สุด ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.