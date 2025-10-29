ตร.ลุยกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ บุกรวบชาวจีน 21 คน กักขังชาวต่างชาติในบ้านพักอื้อ

ตร.ลุยกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ บุกรวบชาวจีน 21 คน กักขังชาวต่างชาติหลายรายในบ้านพัก
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามขบวนการ “Scammer” (สแกมเมอร์) และการคุ้มครองความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (Tourist Police Bureau) โดย พลตำรวจโทศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (จังหวัดลพบุรี) ได้รับแจ้งเหตุจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Thailand Tourist Police Application (TPB App)
โดย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 12.30 น. ได้มีชาวต่างชาติแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทาง สายด่วน 1155 และแอพพลิเคชั่น Thailand Tourist Police ว่าถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานที่คล้ายห้องปิดหลายห้องและมีผู้คนอยู่ภายในหลายคนขอความช่วยเหลือด่วน ทางศุนย์ฯได้ให้โดยส่งพิกัดมาที่พื้นที่แจ้งเหตุให้ทราบ ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ภายหลังรับแจ้งเหตุ ศูนย์ 1155 ได้ประสาน ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 โดย พันตำรวจโทพัฒนพงศ์ ศิริเจริญนำ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 (จังหวัดลพบุรี), ร้อยตำรวจเอกธนวัฒน์ ต่างศรี รองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจและชุดสืบสวน ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองสระบุรี ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมเข้าทำการตรวจสอบในทันที และสามารถจับกุม ชาวไทย 2 คน และ ชาวจีน จำนวน 21 คน ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทุกคน ดาวน์โหลดและใช้ “Thailand Tourist Police Application (TPB App)” ซึ่งสามารถแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือ และติดต่อสายด่วน 1155 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวประเทศไทย