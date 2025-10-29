กองปราบ ลุยค้น10จุดหัวเมืองใต้ ทลายเครือข่ายเว็บพนัน รวบสาวนายทุนพร้อมสมุนครบทีม
วันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.อนุสรณ์ ทองไสย ผกก.6 บก.ป. นำกำลังร่วมกับ ตำรวจ บก.ทล. และ บก.รน. เปิดปฏิบัติการ Takedown Mafia Bull Fighting!!! ตัดท่อเงินเทา เจ้าพ่อภาคใต้ กระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 10 จุด ในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง จ.ขอนแก่น สตูล และ กรุงเทพฯ เพื่อจับกุมกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.6 บก.ป. ได้กวาดล้างจับกุมกลุ่มเครือข่ายผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มเอเยนต์ยาเสพติด และ กลุ่มมือปืนรับจ้างพื้นที่ภาคใต้หลายกลุ่มในพื้นที่ จ.สงขลา และพัทลุง ก่อนนำข้อมูลมาวิเคราะห์แผนประทุษกรรมและเส้นทางการเงินต่างๆของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างละเอียด
จนพบข้อมูลว่า กลุ่มอิทธิพลเหล่านี้มักนำเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายที่มีมูลค่ามหาศาล มาฟอกเงินผ่านการเล่นพนันวัวชน หรือไก่ชน ผ่านเว็บพนันออนไลน์ ชื่อว่า WUA88 ที่เปิดขึ้นมาเพื่อรับแทงพนันออนไลน์วัวชน และ ไก่ชนโดยเฉพาะ
ขณะเดียวกันยังพบว่า เว็บพนันดังกล่าว ยังว่าจ้างแอดมิน เซียนวัวชน ไก่ชน ต่างๆ เดินสายถ่ายทอดสดการแข่งขันวัวชน ไก่ชนคู่สำคัญ ๆ ตามสนามต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วมเล่นพนันผ่านเว็บของตนเอง ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้เข้าร่วมเล่นพนันผ่านเว็บเป็นจำนวนมาก มียอดเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบนับร้อยล้านบาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงสืบสวนเบาะแส จนทราบว่า นายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง หรือ เจ้าของเว็บพนันดังกล่าว คือ น.ส.สริดา (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี จากการตรวจสอบประวัติภูมิหลังพบว่า เจ้าตัวไม่มีอาชีพ หรือธุรกิจเป็นหลักแหล่ง แต่ช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีกลับมีฐานะร่ำรวยขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ใช้ชีวิตหรูหรา กินเที่ยวต่างประเทศ ใช้สินค้าแบรนด์เนม ขับรถยนต์หรู จึงไล่ตรวจเส้นทางการเงิน พบหลักฐานความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับเว็บพนันดังกล่าวอย่างชัดเจน จึงเชื่อว่าน.ส.สริดา คือผู้รับประโยชน์โดยตรงจากเว็บพนันดังกล่าว
ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ น.ส.สริดา พร้อมพวกรวม 6 ราย ความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ หรือ โฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ และ สมคบฟอกเงิน” ก่อนกำลังปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายเพื่อกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าว
จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุม น.ส.สริดา เจ้าของเว็บฯ พร้อมลูกน้องที่ทำหน้าที่เป็นแอดมิน และกลุ่มบัญชีม้า ได้ครบทั้ง 6 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง สมุดบัญชี โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หลายรายการ รวมถึงตรวจยึดอาวุธปืน 4 กระบอก พร้อมอายัดเงินในบัญชีและทรัพย์สินอื่นๆรวมกว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังจับกุมคนใกล้ชิดจากความผิดซึ่งหน้าฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 ราย และ ความผิดเกี่ยวกับเว็บหวยออนไลน์เพิ่มเติมอีก 1 รายด้วย
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมด ส่วนใหญ่ให้การรับสารภาพ มีเพียง น.ส.สริดา และผู้ต้องหาบางคน ที่ยังให้การปฏิเสธ จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 8 ราย ส่งพนักงานสอบสวน กก.6 บก.ป. ดำเนินคดีกฎหมายต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ยังถือเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยง หรือ แหล่งเงินทุนผิดกฎหมายที่คอยหล่อเลี้ยง และเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพล หรือ นักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงต่างๆในพื้นที่อีกด้วย ตนยืนยันว่าการดำเนินการของกองปราบยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ จะยังคงขยายผลต่อเนื่อง หากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใคร ก็จะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้น