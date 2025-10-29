สอบสวนกลาง แถลงพรุ่งนี้ รวบจีนเทา เครือข่ายขายบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ ยึดของกลางมูลค่ากว่า 6 ล้าน
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) แจ้งหมายให้กับสื่อมวลชน ระบุว่า
พรุ่งนี้ (30 ตุลาคม) เวลาประมาณ 11.00 น.
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกับกรมสรรพสามิต และการยาสูบแห่งประเทศไทย
แถลงผลปฏิบัติ รวบจีนเทา เครือข่ายจำหน่ายบุหรี่เถื่อนออนไลน์รายใหญ่ ตรวจพบห้องลับใต้ดินย่านรัชดาภิเษก เก็บบุหรี่จีนเถื่อน 65,000 ซอง มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท
โดยมี พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธาน
สถานที่ ห้องแถลงข่าวชั้น 2 อาคารประชาอารักษ์ (บก.ป.) พหลโยธิน
