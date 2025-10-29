ตำรวจบุกรวบ หนุ่มลาวตระเวน ลักแอร์-สายไฟ ในบ้านพักย่านหัวหมาก
เมื่อเวลาประมาณ 14.10 น. วันที่ 29 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก จับกุมนายพล สัญชาติลาว นาย UONPHERUM พร้อมของกลาง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นจำพวกเครื่องปรับอากาศ และสายไฟ บริเวณบ้านหลังหนึ่ง ในซอยพระรามเก้า 57/2 แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากผู้เสียหายได้ เข้ามาดูบ้านหลังดังกล่าว โดยตนไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ เนื่องจากเป็นบ้านที่พร้อมจะปล่อยเช่า วันนี้จึงเข้ามาดูพบว่า บ้านได้โดนตัดสายไฟ และ แอร์ จำนวนหนึ่ง จึง โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหมาก จึงเดินทาง ไปที่เกิดเหตุ พบผู้ต้องหา 2 คน กำลัง ขโมย เครื่องปรับอากาศ จึง ทำการควบคุมตัว มายัง สน.หัวหมาก เพื่อนทำการบันทึกจับกุม และส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินการคดีตามกฎหมาย