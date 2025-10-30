ฉาว รวบนายดาบนอกรีต เรียกรับเงิน ผู้ต้องหาคดียาเสพติด แลกไม่ถูกดำเนินคดี

ตำรวจ ปปป.รวบนายดาบนอกรีต ร่วมกับพวกเรียกรับเงิน3หมื่นจากผู้ต้องหาคดียาเสพติด แลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป.สั่งการให้พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป.พ.ต.ท.สไว จันทร์มา สว.กก.4 บก.ปปป.พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกันจับกุม ดาบตำรวจสง่า (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่ 17/2568 ลงวันที่ 23 ก.ย.68 ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันเรียก รับ หรือยอม จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ฯ,ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม ได้บริเวณหน้าบ้านพัก หมู่ 3 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 4 นาย ที่ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในพื้นที่อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยมีเรียกรับจากผู้ต้องหาเป็นเงิน 3 หมื่นบาท เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี และยังร่วมกันจัดทำบันทึกจับกุมอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้อื่นในเอกสารราชการด้วย
ต่อมาคณะกรรมการป.ป.ท. ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 2 ภาค 6 เพื่อฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 โดยนัดผู้ต้องหาทั้ง 4 รายให้มาพบพนักงานอัยการ ในวันที่ 23 ก.ค. 2568 แต่ทั้งหมดไม่ยอมมาพบตามกำหนด และไม่แจ้งเหตุขัดข้อง รวมทั้งไม่สามารถติดต่อได้ โดยมีพฤติการณ์หลบหนี จึงมีการประสานมายัง ตำรวจ บก.ปปป. ก่อนจะติดตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ดาบตำรวจสง่า ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง ส่วนคดีตามข้อกล่าวหานั้นขอให้การปฏิเสธ จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งอัยการคดีปราบปรามการทุจริต 2 ภาค 6 เพื่อดำเนินคดีต่อไป
