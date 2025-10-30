รวบหัวหน้าแก๊งจีนลื่อยตู้เซฟ คาสนามบิน เช่าจยย.ตระเวนบ้านหรูขโมยทรัพย์สินกว่า 10 ล้าน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.ดร.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พ.ต.อ.สมโภช ทองมูล ผกก.สน.มีนบุรี และ พ.ต.ท.อรรณพ สังข์เสน รอง ผกก.สส.สน.มีนบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.ชนันท์ธัช แก้วทอง สว.สส.สน.มีนบุรี นำกำลังฝ่ายสืบสวน สน.มีนบุรี ร่วมกันจับกุมนายหวง ฉิงชิง (MR. HUANG QINGXING) สัญชาติจีน อายุ 53 ปี หัวแก๊งจีนเลื่อยตู้เซฟ นำทีมก่อเหตุลักทรัพย์ตระเวนงัดบ้านหรูหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีพฤติการณ์ย่องเบาเข้าไปงัดตู้เซฟภายในบ้าน ขโมยทรัพย์สินมีค่า ก่อนหลบหนีกลับประเทศจีน และจะกลับมาก่อเหตุซ้ำในประเทศไทย
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.00 น. ได้มีคนร้ายจำนวน 2 คน ก่อเหตุร่วมกันลักทรัพย์ ภายในบ้านแห่งหนึ่ง ม.ปรีชาร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จากการสืบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา คนร้ายสัญชาติจีนทั้ง 2 คน ได้แก่ นายหวง ฉิงชิง และ เพื่อนร่วมแก๊ง 1 คน ได้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ทอ.ดอนเมือง จากนั้นเข้าพักที่โรงแรม Sabai Place Don Mueang Airport เขตดอนเมือง กทม.
ต่อมาวันที่ 21 เมษายน ได้ไปเช่ารถ จยย.ยี่ห้อ Honda รุ่น Click 125i สีชมพู จาก Tanbike Motorbike Rental ซ.แจ้งวัฒนะ 10 แล้วขับขี่ไปเช่าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซ.รามคำแหง 65 และวันที่ 22 เมษายน เวลาประมาณ 21.06 น. คนร้ายได้ขับขี่รถ จยย. ดังกล่าวร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์ ภายในบ้านผู้เสียหายก่อนหลบหนีไปตาม ถ.ร่มเกล้า – ถ.รามคำแหง – ป่าข้างหมู่บ้านแห่งหนึ่ง(ประสานข้อมูล สน.บางชัน ในช่วงเวลาและสถานที่ดังกล่าวมีเหตุลักทรัพย์ มูลค่าความเสียหายกว่าสิบล้านบาท) – โรงแรมแห่งหนึ่ง ซ.รามคำแหง 65
จากนั้นทั้งสองคนได้แยกย้ายกันหลบหนี นายหวง ฉิงชิงได้ขับขี่รถ จยย.ออกจากโรงแรมแห่งหนึ่ง ซ.รามคำแหง 65 – สะพานมิตรมหาดไทย(แวะทิ้งวัตถุหรือสิ่งของบางอย่างทิ้งลงไปในน้ำ) – นำรถ จยย.ไปคืนที่ Tanbike Motorbike Rental – โดยสารถแท็กซี่ไปยัง ทอ.สุวรรณภูมิ-หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทย
แบะเพื่อนร่วมก่อเหตุได้เช็คเอาต์ออกจากโรงแรมแห่งหนึ่ง ซ.รามคำแหง 65 – ทอ.สุวรรณภูมิ – หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทย จนล่าสุด เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา สืบสวน สน.มีนบุรี ร่วมกับ ตม.ทอ.ดอนเมือง ได้จับกุมนายหวง ฉิงชิง ขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย