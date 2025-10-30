ปปท.-ตำรวจ จับกุมอดีต เจ้าหน้าที่สนง.ที่ดิน ปลอมโฉนด 20 ฉบับ นำไปจำนอง เสียหาย14ล.

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง จับกุมอดีตเจ้าหน้าที่ สนง.ที่ดิน จ.มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ปลอมโฉนดนำไปหลอกจำนอง เสียหาย 14 ล้านบาท
เมื่อเวลา 10.20 น.วันที่ 30 ตุลาคม ภายใต้การอำนวยการของนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นางสาวอรณิช สุขบาล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 และ พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต
มอบหมายให้นางสาวนภวรรณ รัตนวิจิตร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ นายณัฐพงศ์ ศรีนาค นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กปท.5 และนางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ติดตามจับกุมนายณัฐวัตรฯ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่ 28/2568 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 161 มาตรา 162 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 ประกอบมาตรา 83, 90, 91
สืบเนื่องจากเมื่อครั้งผู้ต้องหาตามหมายจับดำรงตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินชำนาญการ ได้ร่วมกับพวก กระทำการทุจริตปลอมแปลงโฉนดที่ดิน จำนวน 20 ฉบับ และนำไปหลอกลวงจำนอง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย จำนวน 14 ล้านบาท
ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ท.มีมติชี้มูลความผิด แต่ผู้ต้องหาไม่ไปพบพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลตามกำหนดนัด พนักงาน ป.ป.ท.จึงได้ขอศาลออกหมายจับเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหามาฟ้องคดีต่อศาลฯ
ทั้งนี้ จากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหา โดยผู้ต้องหายินยอมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป