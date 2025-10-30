บุกทลายโกดังเครื่องสำอางผิดกม. ยึดของกลาง7หมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 7 ล้าน พบนายทุนต่างชาติอยู่เบื้องหลัง

อย.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทลายโรงงานเครื่องสำอางผิดกฎหมายเกือบ 70,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. นำหมายค้นศาลแขวงบางบอน เข้าตรวจค้นโกดัง ในพื้นที่แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พบเป็นโกดังกระจายสินค้าขนาดใหญ่ โดยพบเครื่องสำอางลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวนเกือบ 70,000 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท
นางจิตตรา หมีทองธนกรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ที่โกดังแห่งนี้เคยมีการตรวจค้นแล้ว 1 ครั้ง เมื่อ 11 ม.ค. 67 พบสินค้าผิดระเบียบ อย.เป็นประเภทน้ำยาย้อมสีผม ที่มีคนซื้อไปใช้แล้วเกิดผมร่วงหนัก ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนนำเข้าและจำหน่ายสินค้า ในครั้งนี้ก็พบสินค้าผิดระเบียบ อย.หลายประเภท ทั้งน้ำย้อมผม ผ้าอนามัย ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิว ซึ่งต้องจัดการอย่างเด็ดขาด ไม่มีผ่อนปรน และสินค้าทุกประเภทจะถูกเก็บตัวอย่างให้กับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง
ด้าน พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. ก็ได้เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค ผ่านทางอย.และปคบ. ว่ามีการซื้อเครื่องสำอางดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ ไม่มีเลข อย. และฉลากภาษาไทย จากนั้นทางตำรวจได้ทำการสืบสวน จนพบว่าโกดังแห่งนี้เป็นที่เก็บ แพ็ค และจำหน่ายสินค้า โดยมีนายทุนชาวต่างชาติอยู่เบื้องหลัง ของที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย และไม่มีเลขอย. ขายในช็อปปี้
เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ยังฝากเตือนถึง ผู้ที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่ผ่านระเบียบของ อย. มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อีกทั้งสินค้าบางประเภทมีการขออนุญาตไว้แล้ว แต่กลับนำเข้าไม่ผ่านด่าน อย. หรือคือการลักลอบนำเข้าไม่เสียภาษี จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
และสินค้าใดก็ตามที่จำหน่ายในไทย จะต้องมีฉลากภาษาไทย ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะถือว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ