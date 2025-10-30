ปปง.เปิดประมูล Luxury brand กระเป๋า-นาฬิกา-เครื่องประดับ กว่า72 รายการ 5 พ.ย.นี้

ปปง.เปิดประมูล Luxury brand กระเป๋า-นาฬิกา- เครื่องประดับ กว่า 72 รายการ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ปปง.จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยวิธีการประมูลปากเปล่า ครั้งที่ 19/2568 จำนวน 72 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทกระเป๋า เครื่องประดับ นาฬิกา แว่นตา และทรัพย์สินอื่นกว่า 72 รายการ ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.
เริ่มประมูลเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง.
โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ลำดับที่ 1 กระเป๋า ยี่ห้อ CHANEL รุ่น Tote สีดำ โซ่เงิน จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท
2. ลำดับที่ 8 สร้อยคอ ยี่ห้อ CARTIER จำนวน 1 เส้น ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท
3. ลำดับที่ 9 กำไลข้อมือ ยี่ห้อ CARTIER ทองคำขาว จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท
4. ลำดับที่ 14 แหวน ยี่ห้อ CHANEL สีเงิน จำนวน 1 วง ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท
5. ลำดับที่ 24 กระเป๋า ยี่ห้อ CHANEL โซ่เงิน จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท
6. ลำดับที่ 28 กระเป๋า ยี่ห้อ GUCCI x BALENCIAGA จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท
7. ลำดับที่ 29 กระเป๋า ยี่ห้อ PRADA รุ่น Nylon คริสตัล จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท
8. ลำดับที่ 35 กระเป๋า ยี่ห้อ LOUIS VUITTON จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท
9. ลำดับที่ 38 กระเป๋า ยี่ห้อ LOUIS VUITTON จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 35,000 บาท
10. ลำดับที่ 42 กระเป๋าสะพาย ยี่ห้อ LOUIS VUITTON x NBA จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท
11. ลำดับที่ 43 กระเป๋าสะพาย ยี่ห้อ GUCCI จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท
12. ดับที่ 47 ตุ๊กตา MEGA SPACE MOLLY จำนวน 1 ตัว ราคาเริ่มต้น 38,000 บาท
13. ลำดับที่ 49 กระเป๋า ยี่ห้อ CHANEL Caviar สีดำ โซ่ทอง จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท
14. ลำดับที่ 60 นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ FRANCK MULLER จำนวน 1 เรือน ราคาเริ่มต้น 130,000 บาท
15. ลำดับที่ 69 กระเป๋า ยี่ห้อ DIOR จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท
ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 19/2568 สามารถตรวจดูสภาพทรัพย์สินในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710