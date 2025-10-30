รวบพ่อลูกชาวจีน พร้อม 3 คนไทย แก๊งคอล เครือข่ายซู จินถิง ปอยเปต เปิดเฟซบุ๊กหาคนร่วมบัญชีม้า

สืบนครบาล เปิดปฏิบัติการ รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่าย ‘ซู จินถิง หมู่บ้านเคเอ็น ปอยเปต’ เปิดเฟซบุ๊กหาคนร่วมบัญชีม้า
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 30 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต. วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ดูแลศ ปอส.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ฤทธี ปานดำ รอง ผบก.สส., พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สส.1, พ.ต.ท.พีรบูรณ์ แก้วดู รอง ผกก.สส.1, พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ วรกิตติ์ฐากรณ์ รอง ผกก.สส.1, พ.ต.ท.พิสิทธิ์ เตชะ สว.กก.สืบสวน 1 พร้อมชุดปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง และสืบสวนภาค 2 ได้ร่วมกันจับกุมตัว นาย LIN JINKUN สัญชาติจีน นาย ZHOU JIINTING สัญชาติจีน ทั้งคู่เป็นพ่อลูกกัน พร้อมด้วย นายอริสสรา นายศรันยพงษ์ และ นายพงษ์
พร้อมของกลาง สมุดบัญชีจำนวน 5 เล่ม พร้อมบัตร ATM 5 ใบ ธนาคารกสิกรไทย 2 เล่ม พร้อมบัตร ATM 2 ใบ ธนาคารกรุงไทย 2 เล่ม พร้อมบัตร ATM 2 ใบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1 เล่ม พร้อมบัตร ATM 1 ใบ
2.โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง
เบื้องต้นแจ้งข้อหา ผู้ถูกจับกุมที่ 1, 2 และ 5 ข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประกาศใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด และกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่
ส่วนผู้ถูกจับกุมที่ 3 และ 4 แจ้งข้อหาเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด และกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่ จับกุมได้บริเวณร้านส้มตำใน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 29 ต.ค. เวลา 18.30 น.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 1 บก.สส.บช.น. ทราบว่ามีกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมโพสต์ซื้อขาย บัญชีม้าผ่านเฟซบุ๊ก ชื่อกลุ่ม “หาคนค้ำ หาคนออกรถ ทุกจังหวัด” จึงทำการสืบสวนจนทราบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้นัดหมายกันเพื่อทำการซื้อขายบัญชีและใช้บัญชีเพื่อรับโอนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงทางออนไลน์ (ในลักษณะเป็น Call Center) บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ จึงได้นำกำลังเฝ้าสังเกตการณ์
พบกลุ่มผู้ต้องสงสัย จำนวน 5 คน รวมกลุ่ม นั่งอยู่บริเวณร้านส้มตำดังกล่าว จึงได้ทำการแสดงตัวเข้าจับกุม ผลการจับกุมพบของกลางรายการดังกล่าวข้างต้น ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของกลุ่มผู้ต้องหาพบว่ามีการติดต่อและทำธุรกรรมทางการเงินกันจริง สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารใช้แอพพลิเคชั่นเทเลแกรม
ผู้ต้องทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่าย ซู จินถิง หมู่บ้านเคเอ็น เป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่ทำการอยู่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยซู จินถิง จะเป็นผู้สั่งการ มีการเดินทางเข้าออกหลายประเทศ ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และประเทศใกบ้เคียง จะพักและให้ทีมงานทำงานตามหมู่บ้านหรู หรือโรงแรมหรู ใช้วิธีการควบคุมเงินบัญชีม้าจากการสแกนหน้าโดยตรง ไม่กดตามตู้ ATM หรือธนาคาร
เดิมทีกลุ่มนี้ปกติจะก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องด้วยมีการปราบปรามอย่างหนัก จึงย้ายไปปฏิบัติการที่พัทยา จ.ชลบุรี เบื้องต้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.บางละมุง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป