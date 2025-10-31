พนักงานสอบสวน บก.ปอท. ส่งสำนวนสั่งฟ้อง ลัทธิเชื่อมจิต ผิด พ.ร.บ.คอม-ฉ้อโกงปชช.
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ตำรวจสอบสวนกลาง ได้เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ให้ดำเนินคดีกับลัทธิเชื่อมจิต ที่มีพฤติการณ์อ้างตนเป็นร่างอวตารขององค์เทพ สอนธรรมะผ่านการเชื่อมจิต และจัดกิจกรรมเปิดคอร์สที่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา
พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. จึงได้รับคำร้องทุกข์ และรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี แจ้งข้อเท็จจริงและแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหาทั้ง 8 รายที่เกี่ยวข้องทราบ
ล่าสุด วันที่ 27 ตุลาคม พนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนคดีดังกล่าว ไปยังสำนักงานอัยการคดีอาญา โดยสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก และความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว
ทั้งนี้ ในกระบวนการทางคดี เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็กตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็ก