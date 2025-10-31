กุ้งพลอย อดีตภรรยาศรราม ร้อง ปอท. หนุ่มนิรนามส่งข้อความคุกคาม โอดอยู่คนเดียว-เกรงไม่ปลอดภัย
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)นายแทนคุณ จิตต์อิสระ หรือ อี้แทนคุณ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พา กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ หรือ ติ๊ก บิ๊กบราเธอร์ อดีตภรรยา หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ พระเอกดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อร้องขอความช่วยเหลือหลังถูกผู้ไม่หวังดีส่งข้อความและรูปภาพมาคุกคามทางเพศ จนเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัย โดยนำภาพและแชตข้อความสนทนาต่างๆมามอบให้พนักงานสอบสวนประกอบการพิจารณา
กุ้งพลอย กล่าวว่า ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้พยายามคุกคามทางเพศ ใช้แอคเคาท์อวตาร ส่งข้อความลามก และ รูปภาพ คลิปวิดีโอขณะกำลังช่วยตัวเองมาให้ผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลที่เป็นช่องทางขายสินค้าออนไลน์ของตน รวมถึงพยายามตามติดการใช้ชีวิตประจำวันของคนผ่านทางแอพพ์ติ๊กต๊อกที่ตนไลฟ์ขายของออนไลน์ จนเกิดความหวาดกลัวเกรงจะไม่ปลอดภัย เพราะทุกวันนี้ตนใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังคนเดียว
กุ้งพลอย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาเขาเคยส่งข้อความและรูปภาพลักษณะคุกคามทางเพศมาให้หลายครั้ง ซึ่งตนเคยตักเตือนขอให้เขาหยุดพฤติกรรมดังกล่าวไปแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ยังคงทำเช่นเดิม ด้วยเหตุนี้ตนจึงตัดสินใจนำเรื่องไปปรึกษานายแทนคุณ ก่อนจะรับคำแนะนำให้มาแจ้งความดำเนินคดี เพื่อเป็นการปกป้องตัวเองจากคนที่มาละเมิด เราจะได้ทำมาหากินอย่างปลอดภัย เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาคือใคร
ขณะที่นายแทนคุณ กล่าวว่า สำหรับพฤติกรรมของชายคนดังกล่าว น่าจะเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายอาญาหลายมาตรา เมื่อเตือนแล้วยังไม่หยุด ก็จำเป็นต้องใช้กฎหมายดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะหากปล่อยไว้จะเป็นภัยต่อสังคม
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน ได้สอบปากคำผู้เสียหายไว้ ก่อนนำไปรวบรวมกับพยานหลักฐานต่างๆ และส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการต่อไป