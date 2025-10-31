ผบช.ก.เตรียมส่งตัวอย่าง ยาดมสมุนไพรดัง ตรวจหาสารปนเปื้อน หากพบผิดดำเนินคดีเพิ่ม

ผบช.ก. เตรียมส่งตัวอย่าง ยาดมสมุนไพรยี่ห้อดังตรวจหาสารปนเปื้อน หากพบผิดดำเนินคดีเพิ่ม ยันยังไม่เคยมีผู้บริโภคแจ้งความเรื่องผลข้างเคียงหลังใช้
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงกรณีตำรวจ บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตยาดมหงส์ไทย เมื่อวานที่ผ่านมา ว่ายาดมดังกล่าวนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร ดังนั้นการจะผลิตหรือจัดตั้งสถานที่ผลิต ต้องมีการจดแจ้ง หรือได้รับอนุญาตจากทาง อย.
“แต่จากการตรวจสอบพบ มีการจดแจ้งขออนุญาตตั้งสถานที่ผลิตเพียงแห่งเดียว ส่วนอีก 4 แห่งไม่พบการจดแจ้ง ถ้าตีความหมายตาม อย. ถือเป็นผลิตภัณฑ์เถื่อนทั้งหมด ซึ่งหลังจากนี้จะมีการส่งตัวอย่างตรวจพิสูจน์ ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารปนเปื้อนหรือไม ถ้าพบความผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนของกลางที่ตรวจยึดมากว่า 2 ล้านชิ้นนั้น ขณะนี้ยังอยู่ที่เกิดเหตุแต่ทำการอายัดไว้แล้ว และเตรียมขนย้ายมาเก็บรักษาไว้ยังที่เก็บของกลางตำรวจ”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เคยมีผู้บริโภคหรือผู้เสียหาย แจ้งความร้องทุกข์ว่าได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาดมสมุนไพรยี่ห้อดังกล่าวบ้างหรือไม่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ยืนยันว่า ยังไม่เคยมี ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ประกอบการด้วย