ปิดเกมจับ น้าไข่แดง หัวหน้าแก๊งลำเลียงยาบ้า ลงใต้ 6 แสนเม็ด กว่า 20 ล. ปฏิเสธแค่รับจ้างขนส่งไม่ใช่เจ้าของ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.), พล.ต.ต พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (ผบก.ทล.) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเเถลงผลการปฏิบัติการ ปิดเกมเครือข่าย “น้าไข่แดง“ ขบวนการส่งยาเสพติดลงชายแดนใต้ พร้อมยึดยาบ้าเกือบ 6 แสนเม็ด มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
โดย พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงชุมพรพบกลุ่มรถต้องสงสัย ที่ลักลอบขนยาเสพติดลงสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยมีรถนำทางและรถขนยาเสพติดใช้การเลี่ยงถนนหลักไปใช้ถนนรอง ในพื้นที่ จ.ชุมพร จึงได้วางกำลังรถวิทยุตำรวจทางหลวงเพื่อเตรียมสกัด จนพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda สีบรอนด์เงิน ขับขี่อยู่บน ทล.41(เอเชีย) กม.19+600 (ขาล่องใต้) ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร จึงได้สกัด ภายในรถตรวจพบชาย 2 คน คือ 1. นาย พลากรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี เป็นคนขับรถ 2.นายอัสฟารีส (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี เป็นผู้โดยสาร ทั้งคู่มีท่าทางพิรุธและให้ข้อมูลวกวน จึงขอตรวจค้นรถพบถุงดำขนาดใหญ่ 3 ถุง ในช่องเก็บสัมภาระท้ายรถ ภายในเป็นมัดยาบ้าจำนวนมาก จึงได้จับกุมผู้ต้องหาทั้งสอง
พ.ต.อ.ภคพลกล่าวว่า จากการสืบสวนพบว่ามีรถยนต์อีก 1 คัน ทำหน้าที่เป็นรถนำทาง จึงได้ประสานไปยังตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ เพื่อนำกำลังสกัดจับรถยนต์ดังกล่าว จนพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Nissan สีขาว ขับขี่อยู่บน ทล.41(เอเชีย) กม.146+500 (ขาล่องใต้) ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้สกัดให้รถคันดังกล่าวหยุด เพื่อตรวจสอบพบ นายมนตรี (สงวนนามสกุล) หรือ ไข่แดง เป็นผู้ขับขี่ และ นายชาญ (นามสมมติ) เป็นเยาวชนอายุ 17 ปี เป็นผู้โดยสาร
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวโทษผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีนี้ในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย เพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อมตรวจยึดของกลาง 1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ชนิดเม็ด ลักษณะกลมแบน สีแดง จำนวน 590,000 เม็ด ยาบ้าทั้งหมดบรรจุอยู่ใน ถุงพลาสติกสีดำจำนวน 3 ถุง รวมทั้งหมด 59 แท่งแต่ละแท่งมีตัวเลข 999 ประทับอยู่ด้านบน 2. รถยนต์เก๋ง ที่ใช้ในการนำทางและขนยาเสพติดจำนวน 2 คัน 3. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง
โดยนายพลากรณ์ ให้การว่า ยาบ้าทั้งหมดเป็นของนายมนตรี โดยนายมนตรีได้จ้างให้ตนขับรถขนยาเสพติด ในราคา 30,000 บาท ให้ไปรับบยาบ้าจากพื้นที่ปริมณฑลเพื่อนำไปส่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ด้าน นายอัสฟารีส ให้การว่า ตนทำหน้าที่นั่งบอกเส้นทางบนรถขนยาเสพติด โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 5,000 บาท เมื่อช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม ตนกับนายชาญ เยาวชนอายุ 17 ปี ได้เจอกับนายมนตรี ก่อนถูกชักชวนไปดื่มกินตามสถานบันเทิงในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายมนตรีมีการใช้ชีวิตหรูหรานำเงินมาโชว์ และใช้อุบายหลอกลวงให้ตนเข้ามารับงานนั่งรถช่วยขนยาเสพติด โดยหลอกว่าให้ไปนั่งรถเฉยๆ ช่วยดู GPS บอกเส้นทาง แล้วก็รับเงินค่าจ้างไป ถ้าโดนตำรวจจับได้ก็บอกว่าแค่นั่งรถมาเฉยๆ ไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติด ตนกับนายชาญจึงหลงเชื่อรับงาน ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้เงิน เนื่องจากตนและนายชาญนำเงินไปใช้ซื้อไอเทมในเกม จนมีหนี้สินคนละประมาณหมื่นกว่าบาท
ด้านนายมนตรีให้การภาคเสธว่าตนเองได้รับการว่าจ้างให้มาขนยาเสพติด ไม่ได้เป็นเจ้าของยาเสพติดล็อตดังกล่าวแต่อย่างใด จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและสืบสวนขยายผลต่อไป
จากการสืบสวน พบว่า นายมนตรี หรือในกลุ่มเรียกกันว่า “น้าไข่แดง” เป็นเจ้าของยาเสพติดที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ และทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาและขนส่งยาเสพติด เพื่อนำส่งให้กับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ รวมถึงทำหน้าที่จัดหาทั้งคนและรถเพื่อไปใช้ในการขนยาเสพติด ตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในคดี ผลิตยาเสพติด, ครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำหน่ายยาเสพติด โดยเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อช่วงต้นปี 2568 ก็กลับมาตั้งเครือข่ายยาเสพติดอีก