ตร. สกัด แก๊งคอลขู่ไถเงิน เด็ก 18 ปี ยึดคืนทัน 450,000 บาท

ตำรวจภูธรภาค 2 MONEY Cash Back คืนเงินผู้เสียหายคดีคอลเซ็นเตอร์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ตำรวจภูธรภาค 2 พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ รอง ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ รอง จตร. ช่วยราชการ ภ.2 พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ ผบก.อก.ภ.2 พล.ต.ต.พงษ์พันษ์ วงมณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี และ พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2แถลงดำเนินการตามโครงการ MONEY Cash Back
จากกรณี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้รับการประสานจากศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (ผบ.ศกค.) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งว่ามีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับขบวนการถอนเงินสดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
โดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยจะมาทำรายการถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ภายในห้างสรรพสินค้า สาขาพัทยาใต้ ภายหลังได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ได้เข้าทำการเฝ้าติดตาม และสืบสวนหาข่าว จนกระทั่งพบนางพิไลวรรณฯ พร้อมกับพวกรวม 3 คน จึงได้เข้าทำการควบคุมตัวและตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย1.สมุดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 บัญชี 2.โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง และ 3.เงินสด จำนวน 450,000 บาท
จากนั้นได้ทำการจับกุมตัว นางพิไลวรรณ พร้อมกับพวกรวม 3 คน และของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินการต่อไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา สืบสวนและตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าเงินสดจำนวน 450,000 บาท เป็นเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงลักษณะ “คอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ข่มขู่ให้โอนเงิน” โดยผู้เสียหายคือ นายภคนนท์ อายุ 18 ปี จากนั้นจึงนัดหมายมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหาย
พล.ต.ท.ฉัตรชัย กล่าวว่ากำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว โดยตำรวจภูธรภาค 2 ยังคงเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากประชาชนมีความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งความและขอความช่วยเหลือมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ สถานีตำรวจในพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง