เปิดนาที อัยการเชียงใหม่ ก้าวพลาดตกบันได ‘เส้นเลือดในสมองแตก’ หามส่ง ICU เผยอาการล่าสุด
จากกรณี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิแพทย์ชนบท Rural Doctor Foundation ได้โพสต์คลิปวิดีโอวงจรปิด นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดินลงบันไดตามคณะ ก่อนจะหยุดหันมองข้างหลัง แล้วในจังหวะจะก้าวต่อ ได้เหยียบขั้นบันไดพลาด พลัดตกบันได
โดยระบุว่า “อัยการจังหวัดเชียงใหม่ พลัดตกบันไดเส้นเลือดแตกในสมอง ต้องเข้าห้อง ICU พร้อมเตือนว่าการลงบันไดให้ถูกต้องตามกฎความปลอดภัย คือต้องจับราวบันไดตลอดเวลาที่เดินขึ้น-ลง”
ล่าสุดมีรายงานว่า นายธวัชชัย พ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ยังคงอยู่ในห้อง ICU โดยมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
