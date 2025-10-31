ตร.ท่องเที่ยว ลงพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว วันฮาโลวีน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท.สั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยว 32 สถานี ทั่วประเทศ ออกอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในเทศกาลวันฮาโลวีน 2025 พ.ต.อ.มิลิน เพียรช่าง ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 สั่งการให้ สารวัตรใหญ่ในสังกัด กก.1 ปฏิบัติตามข้อสั่งการผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
พ.ต.ท.จิรพัฒน์ เขียวศิริ รอง ผกก.1ฯ รรท.สวญ.ส.ทท.2ฯ (รับผิดชอบ บก.น.4,5 และ 6) พร้อมด้วยสายตรวจ,ล่ามแปล ส.ทท.2ฯ ออกตรวจป้องกันเหตุ และอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ถือเป็นสัญญาณที่ดี บรรยากาศเทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสัน และจินตนาการที่นักท่องเที่ยวแต่งตัวแฟนซี หรือบางคนแค่ออกมาเก็บภาพประทับใจในวันฮาโลวีน และมีนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปกับตำรวจท่องเที่ยวจำนวนมาก สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอความช่วยเหลือผ่านระบบสายด่วน 1155 และแอปพลิเคชั่น TPB App ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว