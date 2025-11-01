หนุ่มขับแจ๊ซ วูบหลับพุ่งเสยด่านเก็บเงินผ่านทางโทลล์เวย์พังยับ รถหงายท้องล้อชี้ฟ้า ไฟไหม้วอดทั้งคัน

หนุ่มขับแจ๊ซวูบหลับพุ่งเสยด่านเก็บเงินผ่านทางโทลล์เวย์พังยับ รถหงายท้องล้อชี้ฟ้า ไฟไหม้วอดทั้งคัน
เมื่อเวลา 04.49 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ตำรวจ สน.วิภาวดี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บริเวณด่านแจ้งวัฒนะ 1 ทางยกระดับอุตราภิมุข หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยทางยกระดับอุตราภิมุข และเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางเขน รถน้ำ 1 คัน
ที่เกิดเหตุช่องที่ 3 เก็บค่าผ่านทาง พบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า แจ๊ซ สีเทา สภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า เพลิงลุกไหม้รุนแรง เจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำฉีดประมาณ 10 นาทีเพลิงสงบลง รถยนต์วอดเสียหายทั้งคัน มีเสาเหล็กป้ายหักโค่นพังยับและเพดานกันสาดเสียหาย จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
สอบถาม นายสหรัฐ อายุ 33 ปี คนขับรถยนต์คันเกิดเหตุให้การว่า หลังจากขับรถส่งเพื่อนย่านหลักสี่ ระหว่างกลับห้องพักย่านอนุสาวรีย์ชัย เมื่อขับรถมาถึงช่วงเก็บค่าผ่านทางด่านแจ้งวัฒนะ จู่ๆ เกิดอาการวูบหลับไป จึงทำให้รถพุ่งเสยชนแบริเออร์คอนกรีตแบ่งช่องทาง ก่อนรถเสียหลักพลิกคว่ำหงายท้อง และเห็นแสงเพลิงลุกไหม้ห้องเครื่องยนต์ ตนจึงเปิดประตูหนีเอาตัวรอดออกมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนคนขับรถคันดังกล่าวเพิ่มเติม และตรวจสอบความเสียหายด่านเก็บค่าผ่านทางแจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป