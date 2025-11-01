ตร.ไซเบอร์-กสทช. ลุยล้มเสาสัญญาณชายแดนไทย-มาเลย์ สกัดแก๊งสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายชนาวีร์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการส่วนกำกับกิจการวิทยุคมนาคม นายสุทิน ทองมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 41 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.กู้เกียรติ วงษ์พันธ์ ผกก.2 บก.สอท.5 เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาค 4 เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ สอท.5 ตำรวจสืบสวนภาค 9 สภ.ปาดังเบชาร์ นปพ.ภาค 9 เปิดปฏิบัติการล้มเสาสัญญาณชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อเป็นการตัดช่องโอกาสการกระทำผิดแก๊งค์คอลเซนเตอร์ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย
ตามนโยบายของรัฐบาล กำหนดนโยบายในการเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรทางเทคโนโลยีเพื่อปกป้องเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในการหลอกลวง ประชาชน จึงดำเนินการวางแผนในการป้องกันปราบปรามและตัดช่องโอกาสในการกระทำผิดของคนร้าย โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชายแดนไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์สื่อสาร (sim box) เพื่อนำมาใช้เป็นอุปกรณ์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหาย ตรวจสอบเสาสัญญาณโทรศัพท์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดระดับความแรงสัญญาณรับ-ส่งและลดระดับความสูงการติดตั้งแผงส่งสัญญาณ (sector) ปิดช่องโอกาสในการใช้อุปกรณ์สื่อสารจากประเทศเพื่อนบ้าน
จากการตรวจสอบในพื้นที่ จ.สงขลา มีเสาสถานีสัญญาณโทรศัพท์ 4 แห่ง โดยเสาต้นที่ 1 ตั้งอยู่บนอาคาร MK Guest House บ้านปาดังเบซาร์ ซ.กำแพง ถนนอนามัย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา พบสายอากาศบางส่วนหันทิศไปทางประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศมาเลเซีย) และความแรงสัญญาณข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. จึงได้แจ้งเตือนผู้เช่าสัญญาณ และดำเนินการรื้อถอนสายอากาศที่หันไปทิศทางประเทศเพื่อนบ้านลง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 1 ต้น เสาต้นที่ 3 และต้นที่ 4 ที่ตั้ง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา พบสายอากาศบางส่วนหันทิศไปทางประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศมาเลเซีย) และมีการติดตั้งสายอากาศมีความสูงเกิน 10 เมตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. จึงได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขโดยให้ปรับระดับความสูงสายอากาศไม่เกิน 10 เมตร และปรับทิศทางสายอากาศหันมายังประเทศไทย โดยรีบให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พ.ย.และจะต้องแจ้งผลการแก้ไขให้สำนักงาน กสทช. และเสาต้นที่ 4 ที่ตั้ง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา จากการตรวจสอบพบว่า สถานีฐานดังกล่าวตั้งอยู่ระยะทางตั้งแต่ 50 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จากแนวชายแดน ผู้เช่าสัญญาณได้ดำเนินการทำ Cell radiusเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสทช. ได้ทำการตรวจสอบค่าความแรงสัญญาณที่รับได้ของสถานีดังกล่าวแล้วเป็นไปตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
เบื้องต้นตรวจสอบสถานที่เป้าหมายที่อาจใช้เป็นสถานที่ในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (sim box) เพื่อใช้ในการกระทำผิด เป้าหมายจำนวน 10 แห่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ เฝ้าระวังกลุ่มคนร้ายที่อาจนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด (sim box) มาติดตั้งเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชน