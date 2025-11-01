หนุ่มอ้างสมัครกู้เงิน แต่กลายเป็นบัญชีม้า ให้แก๊งมิจฉาชีพ หลอกซื้อขายรถทางออนไลน์ มีผู้เสียหายอื้อ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 สั่งการให้ พ.ต.ท.พร้อมพล นิตย์วิบูลย์ รอง ผกก. ช่วยราชการ กก.2 บก.สอท.4 ได้นำกำลังเข้าจับกุมนายอภิเษก ตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ที่ จ.653/2566 ลง 27 พ.ย.66 และหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ที่ จ.295/2566 ลง 4 ส.ค.66 ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, และร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางปี 2565 ได้มีผู้เสียหายหลายรายถูกมิจฉาชีพหลอกขายรถยนต์และจักรยานยนต์ออนไลน์ โดยเหยื่อรายแรกอยู่ในพื้นที่ จ.นครปฐม สนใจซื้อรถยนต์มือสองเลยเข้าไปหาในเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพลส และตกลงซื้อ 1 คัน มิจฉาชีพได้ออกอุบายให้โอนเงินมัดจำเข้าบัญชีธนาคารของ นายอภิเษก เมื่อลูกค้าโอนเงินมัดจำเป็นเงินกว่า 50,000 บาท แล้ว ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้อีกเลย ต่อมาได้มีเหยื่อรายที่ 2 ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ได้สนใจซื้อรถจักรยานยนต์ เลยหาในเฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพลสเช่นเดียวกัน ต่อมามิจฉาชีพได้หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีนายอภิเษกเช่นกัน รวมจำนวน 20,000 บาท และยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกัน รวมมูลค่าทั้งหมดแล้ว รวมกว่าหลายแสนบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับก่อนจับกุมได้
เบื้องต้น ผู้ต้องหารับสารภาพว่า เมื่อช่วงปี 2565 เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ตนเดือดร้อนเงินจึงค้นหาในกูเกิลเพื่อหาแหล่งกู้เงินออนไลน์ และได้พบแอพพ์ “เงินทันใจ” โดยทางแอดมินแจ้งให้ตนส่งรูปบัตรประชาชนหน้า-หลัง และสแกนใบหน้า โดยให้ตนเปิดบัญชีธนาคารแบบออนไลน์เพื่อรับเงินที่กู้ พร้อมกันนี้เมื่อได้รับรหัส OTP ต้องส่งรหัสให้แอดมินด้วย
จากนั้นเมื่อส่งหลักฐานทุกอย่างครบแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย จนต่อมาปี 2566 ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อมาบอกว่าตนไปเปิดบัญชีม้าให้มิจฉาชีพหลอกคนซื้อจักรยานยนต์ จึงรู้สึกตกใจ และรีบเดินทางไปยังธนาคารเพื่อขอดูรายการเดินบัญชี ปรากฏว่าพบมีเงินหมุนเวียนกว่า 900,000 บาท จึงขอปิดบัญชีไปโดยไม่ได้ไปแจ้งความ เนื่องจากคิดว่าแค่ปิดบัญชีก็พอ