ตาชั่งพันดาว: เดือดปุดๆ วลี “แก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุด” โต้ ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

⦁…“โลกนี้ไม่ได้พังเพราะคนชั่วทำเลว แต่เพราะคนดีที่ยืนดูเฉยๆ” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมัน
⦁…สถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ยังยืดเยื้อทำให้ประชาชน ข้าราชการ ผู้บริสุทธิ์ตกอยู่ในสถานะเปราะบางการแก้ไขปัญหาคือการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการให้ความรู้ เสริมสร้างรากฐานความเข้มแข็งทางสังคม นำพาพื้นที่ชายแดนใต้ก้าวข้ามผ่านความขัดแย้ง ประธานศาลฎีกา อดิศักดิ์ ตันติวงศ์ มีดำริให้สานต่อ โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 10 มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามให้เยาวชนในพื้นที่เปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกมิติ โดยเฉพาะการเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมถึงกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเบื้องต้น
⦁…สิ่งเดียวที่ทำให้คนชั่วได้ชัยชนะ คือการที่คนดีนิ่งดูดาย “พิทักษ์ 1” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. บอกปัญหาขบวนการสแกมเมอร์ ที่ผ่านมาทุกกองบัญชาการทำงานกันอย่างหนักมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายพื้นที่ ไม่ใช่แค่ตร. ขอน้อมรับคำวิจารณ์ และขอขอบคุณ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. เกี่ยวกับการปราบปรามปัญหาขบวนการสแกมเมอร์ โดยจะนำไปพัฒนาแต่ยืนยันว่าตำรวจทั่วประเทศรู้ว่าทำงานเป็นอย่างไรโดยเฉพาะ สภ.ในพื้นที่ชายแดน
⦁…ส่วนข้อมูลที่อดีตรอง ผบ.ตร.ออกมาเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง หรือข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับขบวนการขอให้นำมามอบให้พร้อมรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ยอมรับว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เป็นคนเก่ง แต่หากนำข้อมูลจริงมาให้ก็จะถือว่าเป็นพลเมืองดีก็จะดำเนินการลงโทษทันที… แต่ดูเหมือนอุณภูมิเดือดปุดๆ หลังวลี “ตำรวจคือแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุด”ของอดีตรองผบ.ตร.หวานเจี๊ยบ ทำคนวงการสีกากีควันออกหู ผองผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ส่วนใหญ่ ต่างเห็นพัองกันว่า กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง งานนี้ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ใครทำอะไรโลกรู้
⦁…เมื่ออาชญากรรมไร้พรมแดนขยายวงเร็วกว่ากฎหมายตามทัน “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” จับมือตร.เร่งยกระดับปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ที่ฝังรากลึกในไทยโยงข้ามประเทศจนกลายเป็นเครือข่ายอาชญากรรมระดับภูมิภาค สะท้อนถึงเวทีโลก ต่างเริ่มขยับจับมือร่วมกันสกัดวงจรหลอกลวงมูลค่ามหาศาล เจ้ากระทรวง DE ไชยชนก ชิดชอบ ชี้รัฐบาลยกระดับวาระแห่งชาติ จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ กำกับและขับเคลื่อนการปราบปรามอย่างจริงจังมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ฐานะรอง ผอ.ศปอส.ตร. โชว์จับกุม 73 ราย ยึดทรัพย์522 ล้านบาท พร้อมสะท้อนเสียงจากเวที JBC ย้ำเตือนทุกฝ่ายให้ระวังใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีร่วมกัน แต่ทว่าท่ามกลางถ้อยคำสวยหรูหากความร่วมมือยังถูกละเมิดอีกครั้งฟางเส้นสุดท้ายของความอดทนอาจขาด
⦁…เขย่าขวัญ “พิทักษ์ 2” พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร.ฐานะ ผอ.ศูนย์อาชญากรรมพิเศษคุมงาน ศปอส.ตร.ประกาศกร้าวเข้มข้นการปฏิบัติคาดโทษผู้ใต้บังคับบัญชาภูธร 1-9 บช.น. บช.สอท. ช่วงระดมปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เอาจริงซิมเถื่อน พนันออนไลน์ รวมทั้งอาบังเงินกู้ หากไม่มีผลงานโยนเข้าตะกร้าเขย่าชงย้าย
⦁…รุมเร้า นักร้องเรียนโชว์ผังนักการเมืองดังภาคใต้แฉมีรายได้ 1,000 ล้าน ทรัพย์สินส่วนตัวกว่า 300 ล้าน เคยส่งเรื่องร้องเรียน แต่เงียบกริบ ไม่มีใครกล้าแตะ เลยอยากให้ตำรวจไซเบอร์ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษตรวจสอบว่าจริงเท็จแค่ไหนประชาชนสายขาวคอยจับจ้อง
⦁…ท้าทาย “บิ๊กสยาม” พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ให้ออกราชการไว้ก่อน ตั้งกรรมการสอบซ้ำ พ.ต.ท.พศินกนกภรัณ วัชระเพชรกากแก้ว รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ดอนเมือง หลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีเป็นที่ปรึกษาบริษัทบัญชีม้า
⦁…ไม่รอด พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. นำทีมตำรวจ บก.สปพ.(191) จับ เหลียง ไอปิง แก๊งคนจีนสมาชิกแก๊งฉ้อโกงข้ามชาติ มูลค่าความเสียหายคิดเป็นเงินไทยประมาณ 500 ล้านบาท ผู้ต้องหาตามหมายแดงของตำรวจสากล คาทาวน์โฮมหรู ย่านวังทองหลาง สอบผู้ต้องหารับว่าเดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติในพื้นที่หาดใหญ่ ตั้งแต่ปลายปี 2567
⦁…ทลายเงามืด เพลินจิต 1 พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. “พี่จ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น.ฐานะรอง ผอ.ศูนย์ปราบยาฯ บช.น. ร่วมกับ พ.ต.ท.ทวีทรัพย์ ชัยภูมิ สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 นำทีมอำพรางช่างก่อสร้างปิดซอยนานาทลายแก๊งยานรกจับ 8 ต่างชาติ 1 ไทย ยึดยาเสพติดหลายชนิดโทรศัพท์ 11 เครื่อง
⦁…ตามด้วย ผบช.น.สั่ง พล.ต.ต.ธีรเดช ร่วม บก.สส.บช.น. เปิดปฏิบัติการ “เด็ดปีกสาวเด็กเอ็น-ขยี้หนุ่มบาร์โฮส” จับภาคภูมิ หรืออาร์ม ณัฐพล หรือทัด และนยา พร้อมคีตามีน 20 ถุง พร้อมหัวเชื้อผสมอาหาร วัตถุดิบผสมหัวบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์แพคส่ง เครื่องซีล ที่มี “อาร์ม” ตัวการใหญ่ ผสมพอตเคคิดค้นสูตรเอง
⦁…ชื่นชม พ.ต.อ.พีระ อัศวพิบูลย์ผล ผกก.สืบสวน ภ.จว.สุพรรณบุรี รับใบประกาศนียบัตรปฏิบัติหน้าที่สายงานสืบสวนและปราบปรามยาเสพติดดีเด่นจากมือ “พิทักษ์ 1” ในวันตำรวจ
⦁…“บูรพา 1” พี่โด่ง พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 เดินหน้าคืนเงินให้เหยื่อแก๊งคอล ตามโครงการ “MONEY Cash Back” หลังรับประสานธนาคารแจ้งความผิดปกติการถอนเงินก่อน สภ.พัทยา เฝ้าตามจับ 4 ผู้ต้องหาขยายผลยึดเงิน 450,000 บาท สมุดบัญชีธนาคาร ที่ได้มาจากการหลอกลวง “พี่โด่ง” ยันเร่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
⦁…เกาะติด พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วันเผด็จ จันยะรมณ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ.แฝงตัวเข้าไปในกลุ่ม Telegram บุกจับฟาง เหว่ยซิน “จีนเทา” เครือข่ายบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซุกซ่อนในห้องลับใต้ดินย่านรัชดาภิเษก ยึดของกลางมูลค่า 6 ล้านบาท ผู้ต้องหาอ้างทำงานให้บอสชาวจีนในกัมพูชา
⦁…ลุ้นอย่าตกขบวน วงการตำรวจด้ามขวานบน รู้กัน พ.ต.อ.ศุภณัฐ รัตนภิรมย์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.ชุมพร เป็นมือกฎหมาย ทำหน้าที่ทั้งในหน่วยเต็มที่ และนอกหน่วยเรียกใช้ รับโล่กอ.รมน. ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาทำลายทรัพยากรป่าไม้ , แถมดีกรีประกาศนียบัตร การยางแห่งประเทศไทย การันตี เป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานงานปราบปรามยางเถื่อนตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ,เคยเป็นผู้บริหารสถานีตำรวจดีเด่นป้องกันปราบปรามอาชญากรรมระดับตร. และตำรจดีเด่นด้านมวลชนสัมพันธ์ ประทับตราคุณภาพ
⦁…กวาดล้าง “พี่ตุ้ย” พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบช.ภ.5 นำกำลังชุดสืบสวนและตำรวจ PCT ภ.5 บุกทลายรังคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน เช่าพูลวิลล่าหรูหลังละ 90 ล้าน ติดแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ เป็นฐานหลอกคนจีนด้วยกันเองจับผู้ต้องหา 20 ราย วิ่งหลบหนีลงแม่น้ำและเข้าป่าไปได้กว่า 10 ราย เพราะติดกล้องวงจรปิดคอยดูความเคลื่อนไหว
⦁…บรรทัดสุดท้ายนี้ขออาลัย พ.ต.ท.อมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มือปราบน้ำดี เคยรับรางวัลสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น ประจำปี 2565 วูบหมดสติ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ