จับหนุ่มผู้เช่า แอบแงะเหล็กดัด ขโมยเงิน-ทองสะสม เจ้าของบ้าน เผยรู้จักกันดี แต่จำเป็นต้องใช้เงิน
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม สั่งการให้พ.ต.ท.พูลพัฒน์ ธรรมรัชต์เจริญ รอง ผกก.สส.สน.โคกคราม พ.ต.ท.อัษฎาศ์ เนตรพุดซา สว.สส.สน.โคกคราม และชุดสืบสวนสน.โคกคราม ร่วมกันจับกุมนายคงชัย อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญามีนบุรี ที่ จ.1598/2568 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2568 ในความผิดฐาน ลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้า
พร้อมด้วยของกลางธนบัตรรัฐบาลไทย(ขวัญถุง) ชนิดละ 1 บาท 1 ใบ ธนบัตรรัฐบาลไทย(สะสม) ชนิดละ 10 บาท 1 ใบ กำไลข้อมือ 6 วง สร้อยข้อมือ 4 เส้น มีดพับ 4 ด้าม เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแบบต่างๆในตลับพลาสติกใส 4 เหรียญ เข็มกลัด สีทองมีเม็ดสีแดงประดับอยู่ 1 อัน ตลับคล้ายโลหะเงิน ลักษณะวงรี 1 อัน จับกุมได้ที่บ้านเช่า ซ.ลาดปลาเค้า 69แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2568 หญิงผู้เสียหายอายุ 66 ปี ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ว่า มีคนร้ายได้ทำการลักทรัพย์ที่บ้านพักได้ทรัพย์สินมีค่าไปจำนวนหลายรายการจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและข้อมูลจากกล้องวงจรปิด พบว่าเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2568 เวลาประมาณ 09.50 น.เศษ ได้มีคนร้ายเป็นชายจำนวน 1 คน เข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ และจากข้อมูลของผู้เสียหายแจ้งว่าชายคนร้ายที่ก่อเหตุคือ นายคงชัย เป็นผู้เช่าพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าของตนที่อยู่ติดกัน และตนรู้จักเป็นอย่างดี
จากข้อมูลดังกล่าวเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.โคกคราม จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งมอบให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีดำเนินการยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลอาญามีนบุรี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี เลขที่ จ.1598/2568 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในความผิดฐาน ลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้า
ต่อมาในขุดสืบสวน สน.โคกคราม สืบสวนทราบว่า นายคงชัยผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญามีนบุรีดังกล่าว ได้มาพักอยู่ที่บ้านเช่า ซ.ลาดปลาเค้า 69ฯ จึงได้ทำการตรวจสอบและได้พบ นายคงชัย ยืนอยู่ที่หน้าบ้านเช่า จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจพร้อมแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการให้ดูและรับทราบ จากการสอบสวนรับว่าตนเองเป็นผู้ก่อเหตุลักทรัพย์ในวันที่ 17 ต.ค.2568 ที่บ้านของผู้เสียหายที่อยู่ติดกัน โดยใช้วิธีการงัดแงะบริเวณเหล็กดัดหน้าต่างเข้าไปก่อเหตุจริง
พร้อมรับว่ายังมีทรัพย์สินบางอย่างที่ก่อเหตุมาเก็บซุกซ่อนไว้ที่ตู้เสื้อผ้าของตน และสมัครใจนำพาตรวจยึด จึงได้ให้ นายคงชัย นำพาตรวจยึด ซึ่งได้พบของกลางซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าจริง ทำไปเพราะต้องการเงินใช้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนิคดีต่อไป