บุกทลายปาร์ตี้เหมืองทอง โรงแรมดังกลางกรุง รวบกลุ่มชายรักชายเสพยา-มั่วสวาท
บุกประตูหลังโรงแรมหรูกลางกรุง ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง กลุ่มชายรักชาย LGBTQ+ ที่มั่วสุมเสพยา-มั่วสวาท 29 ราย คนไทย 28 คน และฟิลิปปินส์ 1 คน ซึ่งถูกแจ้งข้อหาแล้ว 4 คน พบถุงยาง, เจลหลอลื่น, ไวอากร้า, ยาเสพติด เกลื่อนห้อง เป็นกลุ่มผู้จัดกิจกรรมมั่วสุมยาเสพติด ครั้งนี้คือกลุ่มเดียวกับที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2567 พื้นที่ สน.ทองหล่อ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 00.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส., พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น., พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5, พล.ต.ต.นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผบก.ปส.1, พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น., พ.ต.อ.ภพธรจิตต์หมั่น รอง ผบก.น.5, พ.ต.อ.วิริยะ โชติกวีผกก.ปพ.บช.ปส., พ.ต.อ.คณพศ ธนภูมิบุญญินผกก.1 บก.ปส.1, พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี, พ.ต.อ.ศิรณวิชญ์ อินทรผกก.กก.สส.บก.น.5 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจศอ.ปส.ตร., ศอ.ปส.บช.น., บก.สส.บช.น., บก.น.5 และ บช.ปส. บุกประตูหลัง เปิดปฏิบัติการ “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง”
โดยจับกุมตัว 1.นายทวีพล (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี อยู่บ้านแขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพฯ ถูกแจ้งข้อหา “มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน, ยาบ้า, ยาไอซ์ และยาอี) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เคตามีน) เพื่อเสพโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, จำหน่ายหรือจัดหาสารระเหยให้แก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
2.นายพงศกรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี อยู่บ้าน ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ถูกแจ้งข้อหา “มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาอี) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
3.นายกฤตยชญ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี อยู่บ้าน ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ถูกแจ้งข้อหา “มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริมใช้อุบายหลอกลวง หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และสารระเหย” ตามมาตรา 171 และ173 และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
4.นายสติวณิตย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี อยู่บ้าน ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ถูกแจ้งข้อหา “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”
ตรวจยึดของกลาง 1.ยาไอซ์ 1.11 กรัม 2.ยาบ้า 2 เม็ด 3.ยาอีน้ำ 1 ขวด 4.เคตามีน 0.75 กรัม 5.ยาไวอากร้า 2 กล่อง 6.ยาป๊อปเปอร์ (สารระเหย ใช้ลดความปวดทวารหนัก) จำนวน 30 ขวด 7.เข็มฉีดยา 10 เข็ม 8.อุปกรณ์การเสพยาเสพติด 9.ถุงยางอนามัย 10.เจลหล่อลื่น
จับกุมได้ที่ห้องสูทในโรงแรมหรูชื่อดังในซอยสุขุมวิท 13 แขวงวัฒนา เขตคลองตันเหนือจ.กรุงเทพฯ พฤติการณ์กล่าวคือ “ปาร์ตี้เหมืองทอง” วิมานสวรรค์กลุ่มชายรักชาย LGBTQ+ รวมตัวเปลือยกาย “เสพยา-มั่วสวาท” การแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่ม “ชนชั้นสูง” โดยมีการแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่านชุดลาดตระเวนออน์ไลน์ และตามนโยบาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. “ใช้มาตการเด็ดขาด” สแกนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น และหัวหน้าด้านยาเสพติด บช.น. ส่งสายสืบหุ่นล่ำกล้ามดี เข้าเกลียวแฝงตัวไปในวงการมั่วสวาทของชาย LGBTQ+จนทราบว่ามีการนัดหมายเพื่อมั่วสุมเสพยาและระเบิด
กระทั่งวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ภายในปาร์ตี้เหมืองทองได้เริ่มมั่วสุมยาเสพติด พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส., พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งเปิดปฏิบัติการ “ทลายปาร์ตี้เหมืองทอง” นำกำลังเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.ตร., ศอ.ปส.บช.น., บก.สส.บช.น., บก.น.5 และ บช.ปส. กว่า 50 นาย “บุกเข้าทางประตูหลัง” โรงแรมอย่างฉับพลัน ทะลวงขึ้นไปสู่จุดมั่วสุม พบกลุ่ม ชาย LGBTQ+ กว่า 29 คน มีชาวไทย 28 คน ชายฟิลิปปินส์ 1 คน สวมกางเกงในตัวเดียว
เมื่อบุกเข้าไปตามห้องเล็กพบการมั่วสุมสวาทกันอยู่หลายห้อง และพบของจำนวนมากเช่น ยาไอซ์, ยาบ้า, เคตามีน, ยาอี, ยาอี (แบบน้ำ), เข็มฉีดยาจำนวนมาก, ไวอากร้า, ยาป๊อปเปอร์ (ยาลดเจ็บทวารหนัก), อุปกรณ์การเสพ, ถุงยางอนามัยใช้แล้วถอดเกลื่อนกลาด, เจลหล่อลื่น และพบอุจสีเหลืองเปราะตามเตียงมั่วสุม จึงทำการควบคุมตัวไว้ทั้งหมด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ครอบครองยาเสพติดจำนวน 3 คน และตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดจำนวน 4 คน นำส่งพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในส่วนของ 25 รายขณะนี้ พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี ได้ดำเนินการจัดทำประวัติและอยู่ระหว่างการซักถามขยายผลเพิ่มเติม
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. และรองโฆษก ตร. กล่าวว่า ขอเตือนภัยเรื่องของยาป๊อปเปอร์ (Popper) หรือเอมิลไนไตรท์ เดิมทีเป็นสารที่ใช้ในทางการแพทย์ แต่ปัจจุบันกลับถูกในมาใช้ในทางที่ผิด โดยกลุ่มชายรักชายมักจะใช้เพื่อลดอาการเจ็บปวดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิด เพราะการใช้สารระเหยดังกล่าวต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น
“จากการขยายผลทราบว่ากลุ่มผู้จัดกิจกรรมมั่วสุมยาเสพติดครั้งนี้ คือกลุ่มเดียวกับที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2567 พื้นที่ สน.ทองหล่อ เห็นได้ชัดว่าไม่ได้สำนึกในการกระทำ โดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส.ในการขยายผลให้ถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.”