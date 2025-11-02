ไทยเจ้าภาพประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 ลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือปฏิบัติการ : ปราบปรามการหลอกลวง ขัดขวางการฉ้อโกง และปกป้องประชาชน” ในระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2568
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือปฏิบัติการ : ปราบปรามการหลอกลวง ขัดขวางการฉ้อโกง และปกป้องประชาชน” หรือ “Collaboration in Action: Crushing Scam, Disrupting Fraud, and Protecting People” ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2568 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ และ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน เป็นเวทีหลักสำหรับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม การประชุมครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับอาวุโสประมาณ 280 คน พร้อมด้วยคู่เจรจาและผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการประสานงานในภูมิภาคเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ การค้ามนุษย์ เครือข่ายการหลอกลวงและฉ้อโกงออนไลน์ การค้ายาเสพติด และภัยคุกคามทางอาชญากรรมรูปแบบใหม่ โดยหัวข้อของปีนี้คือ “ร่วมมือปฏิบัติการ : ปราบปรามการหลอกลวง ขัดขวางการฉ้อโกง และปกป้องประชาชน” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของกองกำลังตำรวจแห่งชาติอาเซียนในการปกป้องชุมชน ทั้งในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และดิจิทัล
การประชุมประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหาร, การประชุมเต็มคณะ, การอภิปรายของคณะกรรมาธิการที่มุ่งเน้นอาชญากรรม และเวทีอภิปรายหัวหน้าคณะผู้แทน นอกจากนี้ ยังมีการมีส่วนร่วมกับคู่เจรจาและผู้สังเกตการณ์, การประชุมทวิภาคี และการอภิปรายของคณะทำงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างกรอบการปฏิบัติการร่วมและระบบประสานงานเพื่อป้องกันและตอบสนองต่อการหลอกลวงและฉ้อโกงออนไลน์ทั่วภูมิภาคอาเซียน
พล.ต.ต.จตุรภัทร์ กล่าวว่า การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 จะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน โดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาเซียนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองจะนำไปสู่การช่วยเหลือเหยื่อที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมไซเบอร์และการค้ามนุษย์