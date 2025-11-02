ระดมกวาดล้าง! ตร.จับหนุ่ม 22 พกยาบ้า 100 เม็ด ตลาดย่านศิริราช
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ต.อ.สมสิทธิ์ สันทัสนะโชค ผกก.สน.บางกอกน้อย สั่งการให้ พ.ต.ท.ปริญญา เทียนทอง รอง ผกก.ป.สน.บางกอกน้อย พร้อมฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.บางกอกน้อย ร่วมทำการจับกุม นายตันติกร หรือไนท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า 100 เม็ด บริเวณริมตลาดศาลาน้ำร้อน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.บางกอกน้อย บก.น.7 ปฏิบัติหน้าที่ในห้วง ระดมกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ (27 ต.ค.68-2 พ.ย.68 ) และระดมกวาดล้างอาชญากรรมฯวันลอยกระทง ปี 2568 (29 ต.ค.-4 พ.ย.68) จึงได้ทำการออกตรวจบริเวณริมตลาดศาลาน้ำร้อน แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบชายต้องสงสัยท่าทางมีพิรุธคล้ายลักษณะคนเสพยาเสพติด จึงขอทำการตรวจค้นพบยาบ้า 100 เม็ด จึงได้ทำการตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติด จากการตรวจสอบเชื่อได้ว่า น่าจะมีการนำยาเสพติดจำหน่ายบริเวณดังกล่าว
เบื้องต้นข้อหา 1.“จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน 2.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.บางกอกน้อย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป