จับแล้วหนุ่มหื่นเพิ่งพ้นคุก ปาดคอสาวเมียนมาคาห้องน้ำเก่า ที่ว่าการอำเภอแม่สอด
ตำรวจแม่สอดจับแล้ว หนุ่มหื่นเพิ่งพ้นโทษออกคุก นั่งเล็งหาเหยื่อ เจอสาวพม่าหน้าตาดีที่เพิ่งมาทำงานแม่สอดได้เดือนเดียว เดินเข้าห้องน้ำเก่าข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอ ฉวยโอกาสตามหมายข่มขืน พอเหยื่อขัดขืนกลับปาดคอจนบาดเจ็บสาหัส โรงพยาบาลต้องขอรับบริจาคโลหิต เร่งผ่าตัดช่วยชีวิต
ความคืบหน้ากรณีคนร้ายเป็นชายบุกเดี่ยวใช้มีดจี้หญิงสาวหมายจะข่มขืน แต่หญิงสาวไม่ยอมจึงใช้มีดปลายแหลมทำครัวปาดคอบาดเจ็บอาการสาหัสคาห้องน้ำเก่าติดกับหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีคนร้ายวิ่งหลบหนีออกจากที่ว่าการอำเภอแม่สอดไว้ได้
ส่วนหญิงสาวที่ถูกทำร้ายอาการสาหัสก็ตั้งสติใช้มือปิดบาดแผลและกดห้ามเลือด วิ่งหนีออกจากห้องน้ำเก่ามาขอความช่วยเหลือจากกลุ่มร้านค้าข้างที่ว่าการอำเภอแม่สอด จนพลเมืองดีเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิต
หลังเกิดเหตุ ผกก.สภ.แม่สอด, นายอำเภอแม่สอด นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งไล่ล่าติดตามหาตัวคนร้าย กระทั่งรู้ตัวคนร้ายคือ นายธัมมภัสสร์ อายุ 28 ปี ชาว ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และต่อมาตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.แม่สอดสามารถจับกุมตัวได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันนอกเมืองแม่สอด
พร้อมของกลาง 1.กระเป๋าสะพายหลังสีขาว ลายเทาเขียว จำนวน 1 ใบ 2.กล่องกระดาษที่ใช้สำหรับบรรจุมีด จำนวน 1 ชิ้น นอกจากนี้ ตำรวจยังได้ขยายผลไปเก็บอาวุธมีดจำนวน 1 เล่ม ซึ่งพบภายในชักโครกในห้องน้ำที่เกิดเหตุ รองเท้าผ้าใบ สีฟ้า-ขาว ข้างขวา 1 ข้าง โดยพบภายในป่าข้างทางบริเวณด้านหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด และพบรองเท้าผ้าใบ สีฟ้า-ขาว ข้างซ้าย อีก 1 ข้าง ที่คนร้ายถอดทิ้งไว้ภายในถังขยะบริเวณด้านหน้าสำนักงานอัยการฯ ระหว่างหลบหนี
ส่วน น.ส.อิอิ ผิว หรือจูจู หญิงสาวชาวเมียนมา อายุ 21 ปี ผู้เคราะห์ร้าย ซึ่งเพิ่งมาทำงานอยู่ภายในร้านกาแฟภายในร้านค้าสวัสดิการอำเภอแม่สอดได้ไม่ถึง 1 เดือน ขณะนี้อาการยังสาหัส เนื่องจากมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ลำคอ ขณะนี้ต้องเปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการผ่าตัดช่วยชีวิต
ด้านนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด กล่าวว่า ห้องน้ำที่เกิดเหตุไม่ได้เปิดใช้นานแล้ว และภายในที่ว่าการอำเภอแม่สอดก็มีห้องน้ำสร้างใหม่บริการ ซึ่งยังไม่ทราบว่าหญิงสาวเข้าไปใช้บริการห้องน้ำเก่าด้วยเหตุใด ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายไทย ซึ่งทราบว่าเคยต้องโทษในคดีทำร้ายร่างกาย-คดีข่มขืนกระทำชำเรา เพิ่งพ้นโทษออกมาได้เพียง 1 เดือนก็มาก่อเหตุซ้ำอีกครั้ง
หลังจากนี้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนต้องสงสัยที่มาใช้บริการภายในที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณกว้างและแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทราบว่าคนร้ายไม่รู้จักกับหญิงสาวเคราะห์ร้ายรายนี้ แต่มาซุ่มหาเหยื่อ กระทั่งพบเห็นหญิงสาวหน้าตาดีเข้าห้องน้ำเพียงลำพังเกิดอารมณ์ทางเพศจึงก่อเหตุ
ซึ่งขณะนี้ ตำรวจ สภ.แม่สอดได้คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน “พยายามฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควร” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สอดดำเนินคดีต่อไป