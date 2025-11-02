ด่วน หญิงกระโดดสะพานพระปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่รุดช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพวชิรพยาบาล เมื่อเวลา 16.36 น. เกิดเหตุประชาชนกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ
ต่อมา เมื่อเวลา 16.50 น. เหตุประชาชนกระโดดสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ถึงที่เกิดเหตุ ตรวจสอบแล้วเป็นเพศหญิง ยังมีชีพจรอยู่ อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ