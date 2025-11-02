พรุ่งนี้ สนธิญา ยื่นบิ๊กเต่า สอบมูลนิธิ กันจอมพลังช่วยสู้-ใบสลาก 2 แสนใบ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรุ่งนี้ (3 พฤศจิกายน) เวลา 11.00 น. นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง จะเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อยื่นหนังสือให้พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(รองผบช.ก.) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งหมด เกี่ยวกับ มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ รวมถึงการได้รับใบสลากจำนวน 2 แสนใบต่องวดของกัน จอมพลัง จริงหรือไม่
และตรวจสอบเงินที่เข้ามาในมูลนิธิ เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งมูลนิธิ ปี 2545 หรือไม่อย่างไร และหากผิดจริงให้ดำเนินคดี เฉกเช่นทนายตั้ม และหลวงพ่ออลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำผุ โดยไม่เลือกปฏิบัติ