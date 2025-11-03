แม่ค้าคว้าตะหลิวไล่ฟาดโจรจี้ชิงทอง ก่อนซิ่งหนีเข้าซอยตัน รถล้มถูกจับทันควัน
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง ได้รับแจ้งเหตุชิงทรัพย์ ที่ร้านข้าวแกงกะดาโภชนา ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุม นายธนภัสสร์ (สงวนนามสกุล) คนร้าย ซึ่งได้ลงมือชิงทรัพย์สร้อยข้อมือทองคำ หนัก 2 บาท จาก น.ส.นูรอัยนี (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี แม่ค้าขายข้าวแกง
น.ส.นูรอัยนี กล่าวว่า ตนขายข้าวแกงอยู่ที่ร้านข้าวแกงฯที่เกิดเหตุ ได้มีชายไม่ทราบว่าเป็นใครใช้มีดจี้และดึงเอาสร้อยข้อมือทองคำของตนไป ตนจึงใช้ที่ตักแกงไล่ตีคนร้าย คนร้ายจึงวิ่งหนีและได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางท้ายซอยรามคำแหง 53 จากนั้นได้มีพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามไปถึงซอยลาดพร้าว107แยก14 ซึ่งเป็นทางตัน ผู้ก่อเหตุได้ขับรถจยย.ล้มลง มีพลเมืองดีสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวในทันที