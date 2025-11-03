เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ประกาศปิดเยี่ยมญาติ หลังพื้นที่ให้บริการถูกน้ำท่วมหนัก

เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ประกาศปิดเยี่ยมญาติ ทั้งออนไลน์-ออนไซต์ หลังพื้นที่ให้บริการถูกน้ำท่วมหนัก
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความระบุว่า
เรียน ญาติทุกท่าน
วันนี้ 3 พ.ย.68 ทางเรือนจำขออนุญาตปิดให้บริการเยี่ยมญาติ/ทนายความ/ซื้อสิ้นค้า/ฝากเงิน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ให้บริการ มีน้ำท่วมขัง จึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
#รวมถึงปิดให้บริการเยี่ยมออนไลน์ด้วยครับ
