เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ประกาศปิดเยี่ยมญาติ หลังพื้นที่ให้บริการถูกน้ำท่วมหนัก

อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ประกาศปิดเยี่ยมญาติ ทั้งออนไลน์-ออนไซต์ หลังพื้นที่ให้บริการถูกน้ำท่วมหนัก

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความระบุว่า

เรียน ญาติทุกท่าน

วันนี้ 3 พ.ย.68 ทางเรือนจำขออนุญาตปิดให้บริการเยี่ยมญาติ/ทนายความ/ซื้อสิ้นค้า/ฝากเงิน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ให้บริการ มีน้ำท่วมขัง จึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

#รวมถึงปิดให้บริการเยี่ยมออนไลน์ด้วยครับ

