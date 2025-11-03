ทลายแก๊งนางฟ้าฯ-โมเดลลิ่งเถื่อน ลวงเด็กมัธยม ทำงานพาร์ทไทม์ ก่อนชักจูงขายบริการ

ทลายแก๊งนางฟ้าฯ-โมเดลลิ่งเถื่อน รวบ 11 ผู้ต้องหา ลวงเด็กมัธยม ทำงานพาร์ทไทม์ ก่อนชักจูงขายบริการ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการให้ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม พ.ต.ท.วรพล เลิศวิระยะพงศ์ สว.กก.2 บก.ปคม. พ.ต.ต.ณรงเวทย์ จิวเดช สว.กก.2 บก.ปคม.นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายแห่งทั่วประเทศ พร้อมจับกุมนายวีระพล (สงวนนามสกุล) หรือโมหนุ่ย อายุ 49 ปี น.ส.ณัฐริกา (สงวนนามสกุล ) หรือโมหมวย อายุ 28 ปี พร้อมพวกอีก 9 คน ข้อหา ”สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานค้ามนุษย์, โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ,เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้กระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม ฯ ,ร่วมกันพรากผู้เยาว์ และร่วมกันชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ “
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบสวนพบกลุ่มไลน์ลับ ที่มีการเสนอขายบริการทางเพศหญิงสาว และเด็กนักเรียนหญิง อยู่ในหลายกลุ่มไลน์ลับโดยผู้ที่ต้องการจะเข้ากลุ่มต้องเสียเงินค่านมาสมาชิก มีการแบ่งระดับกลุ่มตามเรทราคาค่าซื้อบริการทางเพศ ตั้งแต่ราคา 1,500-20,000 บาท ซึ่งภายในกลุ่มจะมีภาพหญิงสาว และเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนจำนวนมาก พร้อมอธิบายรายละเอียด ชื่อ สัดส่วน และชื่อโรงเรียนของเด็กหญิงแต่ละคนด้วย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อบริการทางเพศ โดยพบมีภาพเด็กหญิงวัยนักเรียนมัธยมอีกหลายสิบคน
ต่อมาเจ้าหน้าที่นำภาพเด็กผู้หญิงกลุ่มขายบริการ ไปพิสูจน์ทราบ จนพบว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงเชิญตัวเด็ก มีอายุตั้งแต่ 16-17 ปี จำนวน 9 คนมาสอบถามรายละเอียด จนทราบว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้เข้าไปหางานพาร์ทไทม์ เพื่อหารายได้พิเศษ หวังช่วยเหลือพ่อแม่ตามสื่อออนไลน์ จนไปพบกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นโมเดลลิ่ง ชักชวนให้ไปทำงานถ่ายแบบรีวิวสินค้า ถ่ายโฆษณา หรือทำงาน PR
ภายหลังจากนั้นก็จะตีสนิทจนเด็กเกิดความไว้วางใจ พูดจาหว่านล้อมว่ามีงานที่สบายและหาเงินได้ง่ายกว่า คืองานขายบริการทางเพศ จนชักจูงเด็กสาวเข้าสู่วังวนของการขายบริการทางเพศ และการเสนอให้ถูกเลี้ยงดู ซึ่งผู้ต้องหาแต่ละคนจะมีพฤติการณ์ที่แตกต่างกันไป คือ น.ส.ณัฐริกา หรือโมหมวย จะโพสต์ในแอพพ์ ประกาศรับสมัครงานพาร์ทไทม์ คอยหาเด็กนักเรียนหญิงสาวมัธยมหน้าตาดีในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ให้มาทำงาน PR ร้านอาหาร จากนั้นจะพูดจาหว่านล้อม ชักชวนให้เด็กสาวไปขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าที่ตนหามา หรือส่งต่อเด็กหญิงไปขายบริการทางเพศผ่านโมเดลลิ่ง อื่นๆต่อ
ส่วนนายวีระพล หรือโมหนุ่ย จะอ้างตัวเป็นเจ้าของโมเดลลิ่งถ่ายแบบถ่ายโฆษณาแห่งหนึ่ง จะโพสต์ในกลุ่มเว็ปบอร์ด ประกาศรับสมัครงาน หาเด็กนักเรียนหญิงสาวมัธยมหน้าตาดีในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ให้มาทำงานถ่ายแบบรีวิวสินค้า หรือถ่ายโฆษณาสินค้า จากนั้นจะพูดจาหว่านล้อมขอมีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวโดยอ้างว่าต้องเช็กรูปร่างก่อน แล้วให้เด็กสาวไปขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าที่ตนเองหามา หรือส่งต่อเด็กหญิงไปขายบริการทางเพศผ่านโมเดลลิ่งอื่นๆต่อไป
สำหรับผู้ต้องหาคนอื่นๆ ก็จะตั้งตัวเองเป็นโมเดลลิ่งคอยหาลูกค้ามาซื้อบริการ ตั้งกลุ่มไลน์ลับนำภาพของเด็กหญิงมาจัดเรียงเป็นอัลบั้ม บอกชื่อ สัดส่วน โรงเรียนของเด็กแต่ละคน ให้ผู้ที่ต้องการซื้อฃเลือกและตกลงชื้อขายบริการ ราคาอยู่ที่ครั้งละ 20,000-30,000 บาท โดยแบ่งเงินให้เด็ก 10,000 บาท ส่วนที่เหลือกลุ่มผู้ต้องหาจะนำมาแบ่งกันตามสัดส่วนที่ตกลงไว้
สอบสวน น.ส.ณัฐริกา และนายวีระพล ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือให้การยอมรับว่าเป็นนายหน้าจัดหาหญิงสาวให้มีการขายบริการทางเพศจริง แต่ผู้ต้องหาบางคนยังปฏิเสธว่าไม่ทราบอายุของเด็กหญิงเหล่านั้น จึงส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้พนักงานสอบสวน กก2 .บก.ปคม. ดำเนินคดี