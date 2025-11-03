ตามรวบ3สาวไทย ร่วมแก๊ง Romance Scam ไนจีเรีย สร้างความเสียหายไปเกือบ 6 พันล้าน

ป.ตามจับ 3 สาวไทย ร่วมแก๊ง Romance Scam ไนจีเรีย พบเป็นระดับสั่งการจัดหาบัญชีม้า-เบิกเงินสด สร้างความเสียหายไปเกือบ 6 พันล้าน
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธนบดี ดวงจิตต์, พ.ต.ต.นัฐพล ทะเลน้อย, พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. และ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.จุฑารัตน์ อายุ 36 ปี น.ส.จันทร์จิรา อายุ 29 ปี และ น.ส.จิราพรรณ อายุ 32 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5740-5742/2568 ลงวันที่ 29 ก.ย.68 ข้อหา “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน”
โดยจับกุม น.ส.จุฑารัตน์ ได้ในพื้นที่ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.จันทร์จิรา ถูกจับกุมได้ที่ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี ส่วน น.ส.จิราพรรณ จับกุมได้ที่ อ.เบตง จ.ยะลา
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนพบกลุ่มคนร้าย Romance Scam ชาวไนจีเรีย ใช้อุบายหลอกให้หญิงไทยหลงรัก โดยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปี 2562 เป็นต้นมา คนร้ายใช้วิธีหลอกลวง พูดคุย หว่านล้อม ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ ให้เหยื่อหลงรักและหลงเชื่อ ก่อนออกอุบายหลอกให้เหยื่อโอนเงินให้ โดยพบความเสียหายจากกลุ่มคนร้ายแก๊งนี้รวมกันแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท
จากการสืบสวนทราบด้วยว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญในขบวนการ คอยทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย ว่าจ้างและชักชวนให้บุคคลอื่นเปิดบัญชีม้า เพื่อใช้รับโอนเงินจากการหลอกลวง และยังมีส่วนร่วมในการถอนเงินสดออกจากบัญชีเหล่านั้น ซึ่งจะรับผลประโยชน์ถึงร้อยละ 2-10 จากยอดเงินที่ถอนได้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานเสนอศาลอาญาขออนุมัติหมายจับ และตามจับกุมตัวเอาไว้ได้ดังกล่าว เบื้องต้นสอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป.ดำเนินคดีต่อไป