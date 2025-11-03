ตามรวบ3สาวไทย ร่วมแก๊ง Romance Scam ไนจีเรีย สร้างความเสียหายไปเกือบ 6 พันล้าน

อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ป.ตามจับ 3 สาวไทย ร่วมแก๊ง Romance Scam ไนจีเรีย พบเป็นระดับสั่งการจัดหาบัญชีม้า-เบิกเงินสด สร้างความเสียหายไปเกือบ 6 พันล้าน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.ธนบดี ดวงจิตต์, พ.ต.ต.นัฐพล ทะเลน้อย, พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. และ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บุญทอง สว.กก.6 บก.ป. ​นำกำลังเข้าจับกุม น.ส.จุฑารัตน์ อายุ 36 ปี น.ส.จันทร์จิรา อายุ 29 ปี และ น.ส.จิราพรรณ อายุ 32 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5740-5742/2568 ลงวันที่ 29 ก.ย.68 ข้อหา “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน”

โดยจับกุม น.ส.จุฑารัตน์ ได้ในพื้นที่ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา น.ส.จันทร์จิรา ถูกจับกุมได้ที่ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี ส่วน น.ส.จิราพรรณ จับกุมได้ที่ อ.เบตง จ.ยะลา

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนพบกลุ่มคนร้าย Romance Scam ชาวไนจีเรีย ใช้อุบายหลอกให้หญิงไทยหลงรัก โดยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปี 2562 เป็นต้นมา คนร้ายใช้วิธีหลอกลวง พูดคุย หว่านล้อม ผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ ให้เหยื่อหลงรักและหลงเชื่อ ก่อนออกอุบายหลอกให้เหยื่อโอนเงินให้ โดยพบความเสียหายจากกลุ่มคนร้ายแก๊งนี้รวมกันแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท

จากการสืบสวนทราบด้วยว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญในขบวนการ คอยทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย ว่าจ้างและชักชวนให้บุคคลอื่นเปิดบัญชีม้า เพื่อใช้รับโอนเงินจากการหลอกลวง และยังมีส่วนร่วมในการถอนเงินสดออกจากบัญชีเหล่านั้น ซึ่งจะรับผลประโยชน์ถึงร้อยละ 2-10 จากยอดเงินที่ถอนได้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานเสนอศาลอาญาขออนุมัติหมายจับ และตามจับกุมตัวเอาไว้ได้ดังกล่าว เบื้องต้นสอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป.ดำเนินคดีต่อไป​

