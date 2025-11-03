ศรีสุวรรณ บุกร้องเอาผิดเพจปลอม ตัดต่อภาพกล่าวหาตนแจ้งความ ‘กันจอมพลัง’
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่บริเวณริมฟุตบาทหน้าตลาดนัดเลียบด่วน-แดนเนรมิต นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมา เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์หรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในกลุ่มเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า “กันจอมพลัง” ทำให้มีประชาชนเข้ามาคอมเมนต์สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยตรง
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า จากที่มีกลุ่มเฟซบุ๊กหนึ่งใช้ชื่อว่า กันจอมพลัง ซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่กลุ่มที่กัน จอมพลังทำขึ้น แต่มีผู้อื่นใช้ชื่อสมอ้างสร้างขึ้นมา โดยเปิดเป็นสาธารณะได้โพสต์รูปภาพที่ตัดต่อหรือดัดแปลงขึ้นมาเป็นภาพของตนและนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กันจอมพลัง ซึ่งกำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างในต่างจังหวัดพร้อมข้อความที่ระบุว่า “ด่วน! ศรีสุวรรณ จ่อฟ้อง กันจอมพลัง ปม ไม่ใส่หมวกกันน็อก ร้องให้ตรวจสอบรถดังกล่าวว่าผิดมาตรา 122 หรือไม่“ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีประชาชนเข้ามาคอมเมนต์ตำหนิ ว่ากล่าวตนมากกว่า 6 พันคน ทำให้ตนเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ทั้ง ๆ ที่ตนไม่เคยคิดหรือจะกระทำการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด เพราะทราบดีว่ากัน จอมพลัง เป็นผู้ที่รักชาติ รักแผ่นดิน ทำงานเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินมีผลงานเป็นรูปธรรม มากกว่านักการเมืองบางคนที่ทำงานด้วยปากเสียด้วยซ้ำ
การกระทำดังกล่าวของผู้ที่โพสต์ภาพที่สร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เยี่ยงนี้ ย่อมมีเจตนาเพื่อสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นกับศรีสุวรรณ อันก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งเข้าข่ายความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 16 ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จึงได้รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐานทั้งหมด มาแจ้งความต่อตำรวจ บก.ปอท. เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์และแชร์ภาพและข้อความดังกล่าวทั้งหมด ตามครรลองของกฎหมายจนถึงที่สุด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างของผู้ที่ชอบสร้างเฟกนิวส์ ท้าทายกฎหมาย เพียงเพื่อหายอดไลก์โพสต์ โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นและสังคมต่อไป